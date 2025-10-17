Detenido por homicidio en grado de tentativa tras una discusión en la antigua ikastola Jaso

Archivo - Chaqueta de un agente de la Policía Foral. - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Foral ha detenido esta semana a una persona por un presunto delito de homicidio en grado de tentativa, tras mantener una discusión con otro joven en las instalaciones de la antigua ikastola Jaso en Pamplona.

La discusión estuvo relacionada con un teléfono móvil y el detenido presuntamente provocó lesiones en el pecho a la víctima con un cuchillo de cocina, según ha informado la Policía Foral.

El joven herido fue trasladado al Hospital Universitario de Navarra y se encuentra fuera de peligro. El detenido fue puesto a disposición judicial y ha ingresado en prisión.