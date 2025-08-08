Detenido un joven de 17 años en Estella por pagar con billetes falsos e identificarse con un DNI manipulado

Se ha detenido a siete varones por violencia de género y a otro en Cizur por agresión sexual

PAMPLONA, 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Foral ha abierto diligencias desde el lunes a 25 personas por la comisión de distintos delitos, que han sido comunicados al juzgado mediante el correspondiente atestado policial. Entre ellos un menor de 17 años en Estella, detenido por la Policía Local, tras intentar pagar en un establecimiento de la localidad con billetes falsos e identificarse ante los agentes con un documento de identidad manipulado. Policía Foral instruía las diligencias, imputándole un delito de estafa y otro de falsedad documental.

En Noáin/Valle de Elorz se investigaba a un ciudadano por la comisión de un delito de apropiación indebida, tras sustraer el teléfono móvil y las llaves del camión a una segunda persona, con la que había tenido una discusión previa.

Por delitos de malos tratos y con mujeres como víctimas han sido detenidos once varones: siete por violencia de género, dos de ellos en Estella, Baztán, Pamplona, Barañáin, Ansoáin y Tudela; tres por quebrantamiento de medidas cautelares en Burlada, Estella y Pamplona; y el último en Cizur, por agresión sexual.

Cuatro varones han sido detenidos por delitos contra las personas. En Pamplona, y por un delito de lesiones, se detenía a un varón tras provocar a puñetazos una fractura nasal a un trabajador de una discoteca. El suceso ocurrió el 11 de julio tras la negativa del trabajador a atender al detenido, debido al estado de embriaguez que presentaba.

En Estella dos personas eran detenidas por causar lesiones tras verse involucradas en diferentes peleas en el transcurso de las fiestas patronales de la localidad.

En Artajona, se detenía a un hombre por un delito de malos tratos en el ámbito familiar, imputándole también un delito de amenazas y allanamiento de morada, al acceder a un domicilio trepando por el balcón para buscar a su ex pareja, al tiempo que amenazaba a los inquilinos del mismo.

Por requisitorias judiciales emitidas por distintos juzgados se realizaban tres detenciones. En Cascante un varón era detenido y derivado a la prisión de Pamplona, por un mandamiento de ingreso emitido por el Juzgado de lo Penal nº 4 de Pamplona. En Cadreita al identificarse a un varón que se le había averiado el vehículo, saltaba un señalamiento de detención de un Juzgado de Torrent (Valencia). Y en Fustiñana, en el transcurso de un control preventivo de seguridad ciudadana, se daba el alto a un vehículo en el que viajaba un varón sobre el que pesaba una orden de detención de un juzgado de lo penal de Pamplona.

Por delitos de resistencia y desobediencia se ha detenido a otras dos personas. En Estella Policía Local ponía a disposición de Policía Foral a un varón por su reiterada negativa a identificarse, tras la llamada de unos vecinos por las molestias que estaba provocando. En esta misma localidad, tras un aviso por una pelea, en coordinación con Policía Local, se detenía a un hombre, que al ser identificado arremetió contra los agentes actuantes. Se le imputa también un delito leve de lesiones por su implicación en la pelea y un delito de daños al haber fracturado el escaparate de un establecimiento de una patada.

Finalmente, por delitos contra la seguridad vial tres conductores han sido citados judicialmente, dos de ellos, por alcoholemias penales. En Mélida, tras golpear a otro vehículo al intentar estacionar, se imputaba a un varón que arrojaba una tasa positiva de alcohol, de 0.72 mg/l.

En Carcastillo, una conductora realizó una maniobra brusca al percatarse de la presencia policial y al darle el alto, los agentes observaron que, tanto conductora como acompañante se encontraban con síntomas evidentes de influencia por alcohol o drogas. La negativa reiterada de la conductora a someterse a las pruebas de detección terminó con su imputación.

En Orkoien, tras el choque de un camión contra elementos de la vía en la A21 (Autovía del Pirineo), se detuvo a su conductor -al ser extranjero y no tener domicilio en nuestro país- al arrojar una tasa positiva de alcohol de 0.60mg/l, cuadruplicando la permitida que se establece en 0.15 para este tipo de vehículo y conductor profesional. Causó daños al salirse de la vía en bionda y pretil a la altura de Noáin, continuó la marcha y pudo ser detenido en Orkoien gracias a la colaboración ciudadana y a las cámaras de seguridad, que confirmaron los daños compatibles con el accidente que presentaba el camión en paragolpes y puerta del conductor. Pasará a disposición judicial.