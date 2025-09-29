Detenido un joven de 18 años acusado de agredir a otro con una botella en Pamplona

PAMPLONA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Municipal de Pamplona han detenido este pasado fin de semana a un menor de edad acusado de agredir "brutalmente" a otro joven con una botella.

Los hechos tuvieron lugar sobre las 7.20 horas del domingo en la calle Amaya de Pamplona. La rápida intervención policial y la llegada de los servicios sanitarios evitaron daños mayores, según han informado desde Policía Municipal.

Asimismo, un joven de 27 años fue arrestado por un delito de agresión sexual (tocamientos no consentidos). Los hechos tuvieron lugar el pasado viernes, a las 17.30 horas, en una vivienda en el barrio de Mendebaldea. El presunto autor, un joven de 27 años, fue detenido dos horas después.

Por otro lado, la noche del domingo, sobre las 22.37 horas, fue detenido un varón de 33 años en la calle Cruz de Barcacio acusado de trato vejatorio y agresiones a su pareja.

Además, agentes de la Policía Municipal arrestaron a un joven de 18 años en el Casco Antiguo tras el robo de un teléfono móvil. Fue retenido por testigos hasta la llegada policial. Cuenta con antecedentes por varios delitos.

También un joven de 18 años fue detenido en el Casco Antiguo a las 3.45 horas de la madrugada del sábado tras ser protagonista de desórdenes públicos y molestias a los ciudadanos. A la llegada de los policías actuantes, mantuvo una actitud agresiva, desobedeciendo las órdenes e intentó huir oponiendo resistencia activa, provocando lesiones a uno de los policías intervinientes, ha detallado el cuerpo local.

Este fin de semana ha habido también dos detenidos por delito de resistencia y desobediencia. En la madrugada del domingo, sobre la 1.30 horas, en la avenida de Zaragoza, fueron detenidas dos personas, un varón de 52 años y una mujer de 25 años, tras negarse a identificarse y mostrar resistencia activa en una intervención motivada por molestias vecinales en una vivienda.