Un detenido por el presunto asesinato de un hombre cuyo cuerpo apareció descuartizado en Yesa

La Guardia Civil y la Policía Foral han detenido a un hombre de nacionalidad española como principal sospechoso del supuesto asesinato de un varón francés cuyo cuerpo fue hallado descuartizado la tarde del 4 de agosto en el pantano de Yesa. - GUARDIA CIVIL/POLICÍA FORAL

PAMPLONA 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil y la Policía Foral han detenido este martes a un hombre de nacionalidad española como principal sospechoso del supuesto asesinato de un varón francés cuyo cuerpo fue hallado descuartizado la tarde del 4 de agosto en el pantano de Yesa.

La investigación se inició el mismo 4 de agosto por parte de la Guardia Civil en Zaragoza, y días más tarde, la Policía Foral recibió una denuncia de desaparición de un varón. La coordinación en las investigaciones de ambos cuerpos permitió la conexión entre la denuncia de desaparición y los restos humanos hallados en Yesa, según ha informado la Guardia Civil y la Policía Foral en una nota.

Las investigaciones continuaron con una entrada y registro el pasado 8 de agosto en el domicilio de la víctima, en el barrio de La Milagrosa de Pamplona, lugar en el que compartía vivienda con otro varón.

La investigación ha sido dirigida por el juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Ejea de los Caballeros (Zaragoza), que mantiene el secreto de las actuaciones.