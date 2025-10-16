Detenido como presunto autor de varios robos y hurtos en Peralta y Funes

PAMPLONA, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

En el marco de la investigación denominada 'Mobilium 2025', el Equipo Roca de la Guardia Civil de Tafalla, con la colaboración del Puesto de Peralta, ha detenido a un varón, de 29 años, nacionalidad española y vecino de Peralta, como presunto autor de ocho delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico, así como de un delito de coacciones.

Los hechos investigados se desarrollaron entre los meses de agosto y septiembre de 2025. Concretamente, el 12 de agosto se produjo un hurto en una bajera de Peralta; el 20 de agosto, un robo con fuerza en un trastero de Funes; los días 18, 22 y 26 de agosto, tres hurtos en un supermercado de Peralta junto con un delito de coacciones; y el 26 de agosto, un robo con fuerza en el interior de una vivienda. Posteriormente, el 19 de septiembre se produjo el hurto de un bolso en Peralta y el 21 de septiembre un robo con fuerza en el interior de un vehículo. El conjunto de los delitos ocasionó un perjuicio económico valorado en 7.112 euros, ha indicado la Guardia Civil en una nota de prensa.

Durante la investigación se recopilaron pruebas e indicios a través de declaraciones de testigos, análisis de imágenes aportadas por víctimas, empresas y organismos públicos, además de la recuperación de objetos sustraídos y labores de inteligencia policial. Todo ello permitió reunir indicios consistentes que señalaron al detenido como presunto responsable de los ocho delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico, además del delito de coacciones investigado, hechos todos ellos cometidos en las fechas y lugares descritos.

La operación ha sido desarrollada por el Equipo Roca de Tafalla con la colaboración del Puesto de Peralta, y la actuación culminó con la puesta a disposición judicial en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Nº2 de Tafalla del detenido como presunto autor de ocho delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico, así como de un delito de coacciones, encuadrado en los delitos contra la libertad. El titular del juzgado ha decretado el ingreso del detenido en prisión provisional.