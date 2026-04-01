Detenido por quebrantar hasta seis veces la prohibición judicial de entrada en estadios deportivos

Archivo - Vehículo de la Policía Nacional. - Kike Rincón - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Pamplona a un hombre como presunto autor de seis delitos de quebrantamiento de condena después de haber incumplido la medida que le impedía entrar en recintos deportivos interpuesta por un juzgado de Burgos.

El hombre había sido detenido en 2022 en la dicha ciudad después de un enfrentamiento violento entre varios grupo ultra, que se habían desplazado allí por el encuentro entre los equipos Burgos CF y el Real Zaragoza. En concreto el detenido pertenecería a Indar Gorri en el momento de los hechos, según ha informado la Policía Nacional en una nota.

A raíz de estos incidentes, la Brigada Provincial de Información de la Jefatura Superior de Navarra participó en la investigación conjunta realizada por las brigadas de información de Aragón, Castilla y León, La Rioja y Madrid, bajo la coordinación de la Comisaría General de Información. Una vez finalizada la fase de instrucción, se hizo cargo del enjuiciamiento del asunto el Juzgado de lo Penal número 3 de los de Burgos, dictando sentencia condenatoria contra varios implicados, entre ellos, el ahora detenido.

Las penas impuestas como autor de un delito de Desórdenes Públicos fueron: 4 meses y 15 días de prisión (actualmente suspendida), inhabilitación para el ejercicio del derecho al sufragio pasivo por idéntica duración a la pena de prisión y la "prohibición de acceder a estadios deportivos de cualquier categoría, con ocasión de la celebración de actividades deportivas" por un periodo de 2 años, 4 meses y 15 días. La sentencia condenatoria es firme.

A finales de 2025 se detectó que el detenido estaba compitiendo en eventos de boxeo, participando en varias veladas en grandes recintos desde que se le impuso la medida. Por ello, ha añadido la Policía, fue detenido como presunto autor de seis quebrantamientos de condena por participar en eventos en Segovia, Bilbao, Amorebieta, San Sebastián, Huarte y Falces, incumpliendo en todos los casos la prohibición.