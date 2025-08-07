Detenido en Ribaforada por tráfico de drogas

PAMPLONA, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

Agentes de Policía Foral adscritos al Grupo de Policía Judicial de la comisaría de Tudela, han detenido recientemente a un varón de 56 años en Ribaforada, como supuesto autor de un delito de tráfico de drogas.

Las investigaciones dieron comienzo a raíz del esclarecimiento por parte la unidad mencionada, de varios robos con fuerza en interior de vivienda, ocurridos en diferentes municipios de la Ribera de Navarra, a mediados de 2024, explican desde la Policía Foral.

En primera instancia se detuvo a dos personas relacionadas con los hechos relatados, continuando la investigación abierta, hasta que en el mes de julio del presente se localizó a un tercer implicado, en la localidad de Ribaforada, procediendo a su detención.

En el transcurso de la entrada y el registro domiciliario de este nuevo detenido, los agentes intervinientes se incautaron de varios objetos denunciados por las víctimas de los robos en sus viviendas, tales como muebles, cuadros, espejos, lámparas, etc...

También se localizó una cantidad considerable de sustancias estupefacientes, así como, indicios que indicaban que la persona detenida estaba, a su vez, cometiendo un delito contra la salud.

Una vez solicitada al juzgado correspondiente la ampliación del registro domiciliario, los policías se incautaron de sustancias tales como un Kg de anfetamina, 1.662 gr de marihuana, 287 pastillas de MDMA, así como de diferentes evidencias compatibles con la comisión del delito de tráfico de drogas - báscula de precisión, envasadora al vacío, molinillo con restos de sustancia, bolsas de vacío...-.

Las diligencias se remitieron al Juzgado de Guardia de Tudela, que decretó el ingreso en prisión del detenido.