Detenido por robo con violencia e intimidación tras amenazar y agredir a tres jóvenes en Pamplona

Archivo - Un furgón de la Policía Municipal de Pamplona. - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Policía Municipal de Pamplona detuvo en la medianoche del sábado al domingo a un hombre en el Paseo de Sarasate como presunto autor de un delito de robo con violencia e intimidación, tras amenazar y agredir a tres jóvenes con la intención de sustraerles efectos personales.

El detenido supuestamente actuó junto a otros tres varones que fueron interceptados e identificados. Se continúa con las investigaciones, según ha informado la Policía Municipal.

El cuerpo policial ha realizado durante el fin de semana 275 intervenciones de diferente tipo. Principalmente, ha actuado en conflictos de convivencia y en ayuda a personas vulnerables. De viernes a domingo, ha recogido 22 denuncias penales, que han dado lugar a la detención de diez personas como presuntas autoras de diferentes delitos.

Además del mencionado detenido por robo en el Paseo de Sarasate, en la madrugada del domingo fue arrestado en el barrio de la Milagrosa otro hombre también por un presunto delito de robo con violencia e intimidación, tras intentar sustraer las pertenencias de un ciudadano utilizando un arma blanca, sin llegar a consumar el robo.

El viernes por la tarde fue detenido un hombre en San Jorge como presunto autor de un delito de maltrato en el ámbito familiar, tras agredir físicamente a su pareja en el domicilio donde convivían.

Esa misma tarde, en la carretera del cementerio, fue arrestado un hombre por un presunto delito de exhibicionismo tras realizar actos obscenos en un centro público.

La madrugada del sábado, en el barrio de Iturrama, el cuerpo policial detuvo a un hombre sobre el que pesaba una orden judicial de búsqueda, detención y personación. La actuación se realizó en un operativo conjunto con la Policía Foral. Durante la intervención, el detenido mostró una actitud violenta y se resistió activamente a la detención, por lo que también se le imputó un delito de atentado a agentes de la autoridad, según ha informado la Policía Municipal.

El sábado por la tarde en la Rochapea fue detenido un hombre por un presunto delito de maltrato en el ámbito familiar, tras agredir físicamente a su pareja en la vía pública, hechos que fueron presenciados por varios testigos.

En torno a la medianoche, fue arrestado un hombre en el centro de la ciudad por un presunto delito de agresión sexual, tras realizar tocamientos no consentidos a una mujer en el interior de un local. Personal del establecimiento retuvo al presunto autor hasta la llegada de los agentes.

En la madrugada del domingo fue detenido en la Plaza del Castillo un hombre sobre el que constaba una orden judicial de búsqueda, detención y personación.

El domingo al mediodía en el barrio de San Juan la Policía Municipal arrestó a otro hombre por un presunto delito de quebrantamiento de condena, al incumplir una resolución judicial en vigor, tras una investigación y seguimiento realizado por los agentes encargados del caso. Por la tarde fue detenido un hombre por no respetar una orden de alejamiento hacia una mujer.

Además, la Policía Municipal ha llevado a cabo labores referentes a control de locales de ocio. La madrugada del sábado actuó en tres establecimientos por incumplimientos de la ordenanza reguladora, siendo sancionado un local por no cumplir una orden de clausura, otro por modificaciones en su configuración interior y otro local por superar el aforo.