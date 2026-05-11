Detenidos una mujer y su hijo en Alsasua por tráfico de drogas tras quejas vecinales

Archivo - Chaqueta de un agente de la Policía Foral. - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 11 May. (EUROPA PRESS) -

La Policía Foral detuvo el pasado 30 de abril en Alsasua a dos personas, madre e hijo, por un presunto delito contra la salud, por tráfico de drogas.

Tras un tiempo de investigación motivada por las continuas quejas vecinales, en la que participaron agentes del Grupo de Protección y Atención Ciudadana de la comisaría territorial de Policía Foral, así como de la Brigada Judicial Norte de la División de Policía Judicial de la comisaría central, se detuvo a una mujer de 41 años y a su hijo de 18, según ha informado el cuerpo policial en una nota.

Durante el registro de la vivienda de ambos, una de las personas detenidas presuntamente intentó deshacerse de varias de las evidencias arrojándolas por la ventana, rompiendo para ello el cristal, produciéndose un corte en uno de los brazos, lo que motivó atención médica.

Finalmente, los agentes intervinientes se incautaron de varias sustancias estupefacientes, tales como marihuana, cocaína y hachís, de más de 2.000 euros en efectivo, así como de evidencias del delito como efectos varios para la venta de la droga.

El atestado fue instruido por los agentes de Policía Judicial y los detenidos fueron puestos a disposición del juzgado encargado del caso.