La devolución del dinero ingresado en los wallets de las bicis eléctricas se podrá reclamar desde este martes

Imagen de una estación de bicicletas eléctricas - AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

PAMPLONA, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Pamplona ha habilitado un trámite para que las personas que tienen dinero depositado en el wallet o monedero electrónico del sistema de bicicleta eléctrica puedan reclamar su devolución.

Desde este martes, 3 de marzo, y durante un plazo de 2 meses, las personas usuarias podrán pedir el reingreso de su saldo, bien por registro o bien por vía telemática en un trámite específico disponible en www.pamplona.es.

Después, el Ayuntamiento abonará toda la suma en el plazo de un mes a todas las personas que lo hayan solicitado. Se estima que la suma de dinero puede alcanzar los 250.000 euros.

Esta cuantía se sumará a la deuda que el Consistorio reclamará a empresa gestora del sistema de bicicletas eléctricas de Pamplona, Ride On, "tras clausurar el servicio el pasado 13 de febrero de forma unilateral".

La medida ha sido anunciada este lunes en rueda de prensa por el concejal delegado de Ciudad Habitable y Sostenible del Ayuntamiento de Pamplon, Borja Izagirre.

Con ella, el Ayuntamiento pretende "evitar que la suspensión del sistema de bicicleta eléctrica compartida con el que contaba Pamplona suponga un perjuicio económico para las personas usuarias, la mayoría de las cuales habían adelantado dinero para utilizar dicho sistema mediante depósitos en su monedero electrónico o wallet".

El Ayuntamiento "se ha comprometido a devolver a estas personas el saldo que tenían pendiente de consumir en sus respectivos monederos, y después reclamárselo a Ride On".

Para poder hacer esto, será necesario que las personas usuarias, al mismo tiempo que solicitan la devolución de su dinero en el monedero, autoricen además al Ayuntamiento a "ejercer las acciones administrativas y judiciales que sean necesarias" contra la empresa Ride On, por la falta de devolución de dichos importes.

Para ello, deben cumplimentar las solicitudes conforme a un modelo de instancia y realizar un trámite específico que el Ayuntamiento pone a disposición de la ciudadanía en www.pamplona.es y en los registros municipales.

Este trámite está dirigido únicamente a la devolución del saldo pendiente en los monederos electrónicos o wallet, no a la devolución de los importes de los abonos, la cual se tratará con la implantación del nuevo sistema de bicicleta eléctrica.

CÓMO SE REALIZA EL TRÁMITE

El trámite se puede realizar de manera presencial en cualquier registro del Ayuntamiento y de forma online a través de la web municipal www.pamplona.es. El trámite online "agilizará la tramitación, tanto para personas usuarias como para el Ayuntamiento", por lo que se anima a la ciudadanía a utilizar esta vía de forma preferente.

Para poder realizar el trámite electrónico es necesario que la persona interesada tenga certificado digital u otro tipo de identificación eletrónica.

Para realizar el trámite es necesario presentar una instancia de devolución, siguiendo el modelo de instancia concreto que el Ayuntamiento ha redactado para este trámite, y un justificante del dinero depositado en el wallet de la aplicación de Ride On Pamplona, mediante una captura de pantalla. En el caso de que las personas usuarias sean menores de edad, deberán realizar los trámites sus tutores legales.

Finalizado el plazo de 2 meses para realizar el trámite, el Ayuntamiento procederá a la comprobación de los saldos reclamados y al reintegro del dinero reclamado por las personas usuarias, pagos que se tramitarán contra el presupuesto municipal de este año.

Después, será también el Ayuntamiento quien reclame a Ride On las cuantías reintegradas a las personas usuarias. Este mecanismo que ha establecido el Ayuntamiento "no afecta a la nueva licitación del sistema de bicicleta eléctrica de Pamplona en el que está trabajando", si bien "se está valorando que las personas abonadas con Ride On puedan disfrutar de los abonos que tienen vigentes en el nuevo sistema que se implante".