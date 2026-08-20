Devuelven a su dueño un perro que se había caído al canal de Tauste en Fustiñana

Archivo - Chaqueta de un agente de la Policía Foral. - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

La colaboración ciudadana y el microchip han permitido devolver a su dueño un perro que se había caído accidentalmente al canal de Tauste en Fustiñana. El suceso se registró la noche del martes, 18 de agosto, alrededor de las 22 horas. El animal logró salir nadando del agua y fue atendido por vecinos de la localidad hasta la llegada de una patrulla de la Policía Foral.

La implicación de los vecinos de Fustiñana y el uso del lector de microchip por parte de los agentes de la Brigada de Protección y Atención Ciudadana de la Comisaría de Tudela resultaron determinantes para devolver el perro a su dueño, según ha informado la Policía Foral.

El incidente se desencadenó cuando el animal, que había caído en el canal, consiguió salir por sus propios medios, a la altura de Fustiñana. En ese punto, a pesar de la falta de luz natural por la hora, varios vecinos de la zona acudieron para prestarle los primeros cuidados.

Una patrulla de la Policía Foral se desplazó hasta el lugar tras recibir el aviso ciudadano. Los agentes verificaron que el can se encontraba en buen estado general, presentando únicamente algunas heridas de carácter superficial. Acto seguido, le aplicaron el lector de microchip; lo que permitió la identificación del código electrónico, obteniendo los datos del titular y el contacto, logrando así su rápida devolución.

Desde la Policía Foral se ha destacado la importancia de la colaboración ciudadana, cuya rápida y empática reacción al atender al perro permitió la pronta resolución.

Asimismo, el cuerpo policial ha recordado a la ciudadanía la obligatoriedad y la importancia de implantar el microchip a las mascotas (perros, gatos y hurones). "Este caso real demuestra que el dispositivo es una herramienta eficaz y rápida para garantizar la protección de los animales y asegurar su regreso a casa en caso de pérdida, sustracción o accidente", ha destacado la Policía Foral.