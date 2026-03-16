El diagnóstico del Casco Antiguo "avala" el Plan de Vivienda, que contempla la construcción de 100 VPO en 10 años

PAMPLONA 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El nuevo diagnóstico realizado sobre el Casco Antiguo de Pamplona ha "avalado" el Plan de Vivienda presentado recientemente por Pamplona Ciudad Habitable - Iruña Biziberritzen SA (PCH-IB, SA) para este barrio en el que se incluye, entre otros objetivos, la construcción de 100 viviendas protegidas en los próximos diez años.

Dicho diagnóstico servirá de base para el nuevo Plan de Vivienda 2025-2035, que se enmarca en la estrategia municipal de ampliar la oferta de vivienda asequible en la ciudad y se incluirá "dentro de un proceso integral de regeneración urbana del barrio".

Los datos se han recabado entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2025. Las propuestas que se incorporan al documento se apoyan en un análisis "exhaustivo" tanto del desarrollo del anterior Plan de Intervención en Vivienda de 2005 como de las actuaciones de rehabilitación privada realizadas en el conjunto del Casco Antiguo entre los años 2005 y 2024.

Durante este periodo se ha analizado la intervención pública desarrollada a través de PCH-IB en tres Zonas de Intervención Preferente (ZIP). En conjunto, estas actuaciones han movilizado 224 inmuebles, de los cuales 193 han sido ya adquiridos por PCH-IB, SA.

Las áreas de actuación se localizan en las calles del Carmen, Navarrería, Redín y Dos de Mayo (ZIP-1); en el entorno de la plaza de Santa Ana, que incluye las calles Mayor, Joaquín Jarauta e Hilarión Eslava (ZIP-6); y en el ámbito de las calles Descalzos, Joaquín Jarauta y Eslava (ZIP-7).

En estas tres zonas se han finalizado cinco promociones de vivienda destinadas a realojos, que han permitido ofrecer 52 viviendas. La inversión pública acumulada en estas actuaciones a lo largo de los últimos veinte años asciende a 28.768.628,74 euros.

En los últimos veinte años, la Oficina de Rehabilitación de Pamplona (ORVE) ha tramitado alrededor de 343 expedientes que han permitido mejorar las condiciones de más de 2.000 viviendas. No obstante, los edificios "con mayor complejidad técnica, urbanística o social han quedado en gran medida al margen de estos procesos, lo que ha generado un impacto desigual de la rehabilitación en el conjunto del barrio".

Las conclusiones de este estudio las ha presentado este lunes en rueda de prensa el concejal delegado de Gobierno Estratégico, Urbanismo, Vivienda y Agenda 2030 del Ayuntamiento de Pamplona, Joxe Abaurrea; la directora del área, Uxua Domblás, y la directora gerente de PCH-IB, Idoia Madariaga.

CONSTRUCCIÓN DE 100 VIVIENDAS PROTEGIDAS EN LA PRÓXIMA DÉCADA

El relevo generacional es uno de los aspectos que se destacan como "debilidades" en la vertiente socio urbana del diagnóstico. Señala el documento que, "aunque la población de este barrio está en la media de envejecimiento de la ciudad, 44 años, tiene una base juvenil claramente inferior al resto de los barrios" y, por tanto, "escasa capacidad de relevo generacional".

Concluye en este apartado que "la escasa presencia de población joven y de hogares en formación restringe la emancipación, la creación de nuevos hogares y la continuidad social del barrio".

En 2024 se contabilizaron 6.700 hogares frente a los 6.544 de 2005 con una población total que "apenas ha variado en estas dos décadas", alrededor de las 11.600 personas y un incremento del 40 al 45% de hogares unipersonales, "una cifra alta" respecto a la media de Navarra que se sitúa en el 29%.

Los hogares unipersonales donde residen mujeres duplican al de los hombres y en un 20% de los hogares con una o dos personas su edad sobrepasa los 65 años. También llama la atención el documento sobre "el incremento de la tasa de riesgo de pobreza a pesar de que la renta media por persona es similar a la media de la que existe en los demás barrios de la ciudad, lo que nos habla de un desequilibrio social creciente".

UN MERCADO DE LA VIVIENDA QUE LIMITA LA EMANCIPACIÓN JUVENIL

Entre 2015 y 2024, el precio medio de la vivienda usada aumenta en torno al 50% y el del alquiler, cerca del 63%, situando al barrio en el tramo alto del mercado residencial de Pamplona. Este proceso "ha incrementado de forma notable el esfuerzo económico de los hogares, que pasa de valores próximos al 26% de la renta en 2015 a alrededor del 39% en 2024 de forma similar a lo que está ocurriendo en el conjunto de la ciudad".

El "desequilibrio entre precios, ingresos y capacidad de acceso afecta especialmente a los hogares jóvenes y a las rentas medias", y se refleja en el descenso de la tasa de emancipación juvenil, que cae de en torno al 22,1% al 15,5% en el mismo periodo, también de forma similar a otros barrios.

Como conclusión general, este diagnóstico dice que el mercado de la vivienda del Casco Antiguo "concentra el acceso en perfiles con mayor capacidad económica y dificulta la diversidad social del barrio, limita los procesos de emancipación juvenil y refuerza dinámicas de exclusión residencial, lo que apunta a la necesidad de una intervención pública estructural y sostenida orientada a ampliar la oferta de vivienda asequible y a modular el funcionamiento del mercado".

PARCELAS ESTRECHAS, POCOS ASCENSORES Y NECESIDAD DE AISLAMIENTOS

El uso predominante de los edificios es residencial, con un parque en torno a las 6.700 viviendas, de las que, aproximadamente, un 3% tienen uso turístico, un uso que ya está prohibido desde 2025 para este barrio en cualquier formato, individual o colectivo.

Predominan los edificios de 4 a 6 plantas en una trama estrecha de calles y parcelas, lo que genera un tejido compacto que condiciona la adaptación funcional de las viviendas. Después de dos décadas analizadas, "persisten carencias relevantes" en accesibilidad vertical, aislamiento térmico y eficiencia energética.

El plano de usos "evidencia un desequilibrio funcional entre los ejes principales, con gran intensidad de comercio, hostelería y servicios y las calles interiores, donde la presencia de locales vacíos o infrautilizados señala oportunidades para su refuerzo potenciando la vida cotidiana del barrio".

CUATRO LÍNEAS DE ACTUACIÓN PARA LA PRÓXIMA DÉCADA

El nuevo Plan de Vivienda del Casco Antiguo 2025-2035 define cuatro líneas de actuación orientadas a renovar el parque residencial, mejorar la habitabilidad del barrio y favorecer el relevo generacional.

En primer lugar, se prevé reforzar la promoción pública de vivienda en los ámbitos prioritarios, continuando el trabajo desarrollado en las Zonas de Intervención Preferente. A través de Pamplona Ciudad Habitable, el Ayuntamiento seguirá impulsando la adquisición de inmuebles y el desarrollo de promociones públicas que permitan renovar los edificios más deteriorados y poner en el mercado nuevas viviendas con algún grado de protección.

En segundo lugar, se plantea impulsar la rehabilitación integral del parque residencial existente, priorizando las actuaciones que permitan mejorar la accesibilidad, la eficiencia energética y las condiciones de habitabilidad de los edificios más antiguos y vulnerables del barrio.

Una tercera línea de actuación se orienta a reforzar el acompañamiento técnico a comunidades de propietarios, facilitando los procesos de rehabilitación.

Por último, el plan contempla explorar nuevas fórmulas de intervención pública y colaboración público-privada que permitan activar operaciones complejas en edificios o manzanas del Casco Antiguo, así como impulsar modelos innovadores de vivienda que contribuyan a mantener el carácter residencial del barrio.

Con este enfoque, Pamplona Ciudad Habitable - Iruña Biziberritzen, "reforzará su papel como promotora pública de vivienda en los ámbitos prioritarios, como oficina técnica de proximidad para la rehabilitación de edificios y como agente municipal para impulsar nuevas operaciones de regeneración urbana en el conjunto del Casco Antiguo".