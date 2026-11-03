'Dios cuenta contigo', lema para el Día de la Iglesia Diocesana, que se celebra este domingo

Imagen de la rueda de prensa. - IGLESIA NAVARRA

PAMPLONA, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

'Dios cuenta contigo' es el lema elegido para el Día de la Iglesia Diocesana, que este año se celebra este domingo, 8 de noviembre, "una fecha que es una oportunidad para tomar conciencia de que la Iglesia somos todos: quienes anuncian el evangelio dando catequesis, quienes celebran la fe, quienes se comprometen en Cáritas y cuidan de los más vulnerables y quienes educan, acompañan, escuchan y sirven en silencio", ha afirmado Miguel Larrambebere, vicario general de la Archidiócesis de Pamplona y Tudela, en una rueda de prensa celebrada en el Arzobispado.

El vicario general ha subrayado que "la Iglesia necesita de quienes sostienen su misión con su oración constante, de quienes colaboran económicamente para que las parroquias, la acción caritativa, la formación y la evangelización puedan seguir llegando a tantas personas". Por eso, la colecta del próximo fin de semana -7 y 8 de noviembre- irá destinada íntegramente al sostenimiento de la Iglesia diocesana.

"Gracias a la generosidad económica de muchas personas podemos mantener abiertas nuestras parroquias, acompañar a quienes más sufren, formar a nuestros seminaristas, cuidar de nuestros sacerdotes mayores y seguir anunciando el evangelio", ha comentado Miguel Larrambebere.

LOS INGRESOS

Por su parte, el ecónomo diocesano, Jorge Irurzun, ha presentado las cuentas correspondientes al año 2025, último ejercicio completo, en el que la Archidiócesis de Pamplona y Tudela registró unos ingresos de 26,79 millones de euros, mientras que los gastos ascendieron a 26,32 millones, "lo que ofrece un resultado positivo de 467.000 euros", ha subrayado.

El ecónomo ha destacado que la principal fuente de ingresos es la aportación directa de los fieles, que asciende a 11,74 millones de euros y representa el 43,82% de los ingresos totales. En este concepto se incluyen las colectas en las parroquias, las suscripciones, las aportaciones destinadas a instituciones de la Iglesia y otras contribuciones.

La segunda fuente de ingresos es la asignación tributaria, que supone una aportación de 8,19 millones de euros, lo que equivale al 30,57% de los ingresos. "Así que -ha subrayado Jorge Irurzun- casi el 75% de los ingresos de la Iglesia en Navarra proceden directamente de la generosidad de los fieles. Son ellos quienes hacen posible buena parte de la actividad diocesana".

El resto de los ingresos proceden de ingresos del patrimonio y de otras actividades económicas -3,32 millones de euros- y otros ingresos -2,39 millones de euros-, entre los que se incluyen servicios prestados, subvenciones públicas y privadas e ingresos de instituciones diocesanas, y que suponen el 8,94% de los ingresos totales. Finalmente, los ingresos extraordinarios ascienden a 1,15 millones de euros, lo que representa el 4,28% del total.

Y LOS GASTOS

En cuanto a los 26,33 millones de gastos, se pueden desglosar en cinco grandes apartados. El primero, ha explicado, las acciones pastorales y asistenciales, cuyo coste ascendió a 8,50 millones de euros, el 32,2% del total. "Aquí se incluyen -ha explicado el ecónomo- actividades pastorales, acciones asistenciales, ayudas a la Iglesia universal y otras entregas a instituciones diocesanas. Es una partida que conecta directamente con la razón de ser de la Iglesia: anunciar el evangelio, acompañar a las personas y atender a quienes necesitan ayuda".

Otra partida destacada es la destinada a la conservación de edificios y a gastos de funcionamiento, con 8,90 millones de euros, lo que equivale al 33,8% del total. "El patrimonio es una herencia que debemos cuidar. Hablamos de edificios antiguos que requieren intervenciones continuas y, en ocasiones, inversiones extraordinarias", ha comentado Jorge Irurzun.

Las otras tres partidas corresponden a la retribución del clero, con 6,25 millones de euros, el 23,7% del total, que incluye salarios, pagos a la Seguridad Social y otras prestaciones; al personal seglar, con 1,70 millones de euros, el 6,46%; y a gastos extraordinarios y amortizaciones, que ascendieron a 970.000 euros, el 3,69% del total. "La administración de los recursos exige rigor, planificación y transparencia -ha resaltado el ecónomo diocesano-. En un contexto de costes cada vez más elevados y de necesidades crecientes, es imprescindible priorizar y planificar las inversiones. Y, en este sentido, la partida de gastos más elevada es el mantenimiento de los edificios, porque conservar el patrimonio es una obligación y también un reto económico".

LA IGLESIA NAVARRA, EN NÚMEROS

La Archidiócesis de Pamplona y Tudela cuenta con 735 parroquias, 16 monasterios, 346 sacerdotes, 21 seminaristas, 189 monjas y monjes de clausura, 1.384 religiosos y religiosas, 6 diáconos permanentes y 1084 catequistas. Además, hay 43 centros católicos concertados, que acogen a más de 35.000 alumnos, a 1.882 profesores y a 447 trabajadores.

En el terreno caritativo y asistencial, la Iglesia navarra cuenta con un total de 112 centros en los que a lo largo de 2025 se atendió a 56.786 personas. Se trata de 89 centros para mitigar la pobreza; 18 casas para ancianos, enfermos crónicos y personas con discapacidad; un centro de atención a emigrantes, refugiados y prófugos; un centro para la defensa de la vida y de la familia; y tres centros para la promoción de la mujer y para víctimas de la violencia.

Buena parte de esta labor asistencial es posible gracias a los 451 voluntarios de Cáritas y a los 26 voluntarios de Manos Unidas, que desarrollaron 18 proyectos de cooperación al desarrollo en distintos lugares del mundo. En cuanto a la actividad celebrativa, a lo largo del año 2025 se celebraron en Navarra un total de 2.053 bautizos, 1.707 confirmaciones, 2.319 primeras comuniones y 458 matrimonios.