El director del Servicio de Bomberos dice que el incendio de Urzainki está activo y su evolución es "favorable"

Iñaki Elías a la izquierda, ayer en el incendio de Urzainki. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

El director del Servicio de Bomberos de Navarra, Iñaki Elías, ha manifestado este viernes que el incendio en la zona de Urzainki se encuentra activo si bien su evolución durante las últimas 24 horas ha sido "favorable".

Según ha expuesto Elías, "hemos podido trabajar con las técnicas y estrategias marcadas en el día de ayer y la meteorología ha ayudado a que en las últimas horas el incendio haya bajado de intensidad y podamos trabajar con mayor efectividad".

Ha explicado el director del Servicio que los trabajos en la jornada de este viernes se centran en "perimetrar el flanco izquierdo y la cola del incendio, que son los dos flancos que actualmente están sin perimetrar". "Las brigadas trabajan en ese cometido, intentando llegar a la parte superior del valle para poder dar por consolidado este perímetro", ha detallado.

Elías ha añadido que el flanco derecho está perimetrado desde última hora de ayer y "las tareas en el día de hoy son de consolidación, con una nueva pasada por esa zona, con herramienta manual y línea de agua".

El director de Bomberos ha precisado que cuentan con seis helicópteros en la zona, dos ligeros del Gobierno de Navarra, dos ligeros del Miteco, un helicóptero de Plasencia del Monte (Huesca) y otro procedente de Ejea (Aragón).

A nivel terrestre, disponen de brigadas de Bomberos de Navarra, bomberos voluntarios de Isaba, brigadas procedentes de Aragón y la ayuda de personal del Valle del Roncal.