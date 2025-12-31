Disminuye la incidencia de la gripe en Navarra en todos los grupos de edad

Archivo - Entrada del Hospital Universitario de Navarra. - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA, 31 Dic. (EUROPA PRESS) -

La onda epidémica de la gripe en Navarra continúa disminuyendo después de alcanzar su pico en la semana del 1 al 7 de diciembre. Su incidencia desciende en todos los tramos de edad y ha supuesto 79 ingresos hospitalarios en la última semana, del 22 al 28 de diciembre.

Según recoge el informe epidemiológico del Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra, la incidencia semanal de infecciones respiratorias agudas vistas en atención primaria ha descendido hasta 638 casos por 100.000 habitantes. La incidencia de síndromes gripales es de 133 casos por 100.000 habitantes -271 por 100.000 la semana anterior-, con disminución de la tasa de incidencia en todos los grupos de edad. La tasa más elevada corresponde al grupo de 0 a 4 años con 388 casos por 100.000 habitantes.

Se han confirmado 113 casos de gripe por PCR y se han registrado 79 ingresos hospitalarios. De los casos confirmados el 68% son gripe A(H3N2) y el 32% A(H1N1). Se han confirmado 2 casos de covid por PCR, de los que uno requirió ingreso hospitalario. Esta semana se han confirmado 39 casos de VRS, de los cuales 23 fueron hospitalizados por esta causa y 13 fueron casos pediátricos.

El pasado 12 de diciembre finalizó la campaña de vacunación frente a gripe y covid. Hasta el 21 de diciembre se habían registrado 162.955 dosis de vacuna antigripal y 88.570 dosis de vacuna del covid. Las primeras estimaciones de la temporada 2025-2026 muestran una efectividad de la vacuna del 44% para prevenir la infección por el virus de la gripe y del 52% para prevenir infecciones producidas por el virus A(H3N2).

Salúd Pública advierte de que "aunque la efectividad de la vacuna es moderada, su impacto en la prevención de hospitalizaciones y casos graves de gripe es considerable". Por ello, además de la vacunación, llama a "intensificar las medidas preventivas en el entorno de las personas más vulnerables, evitando el contacto con personas con síntomas respiratorios, y en caso de duda, manteniendo la distancia física y el uso de mascarillas".

Así las cosas, Salud Pública explica que disminuye la onda epidémica de gripe, "que ha tenido una presentación excepcionalmente temprana", alcanzando su pico en la semana del 1 al 7 de diciembre, cinco semanas antes que en la temporada anterior. No obstante, señala que "cambios virológicos, meteorológicos y de interacción social todavía pueden modificar esta tendencia". Se observa un "suave ascenso" de la circulación del VRS, por lo que ha recordado la importancia de aplicar medidas preventivas en el entorno de los lactantes y de personas de edad avanzada.

MORTALIDAD GENERAL EN NAVARRA

En la semana del 15 al 21 de diciembre se registraron 128 defunciones (última semana con datos completos). La tasa de mortalidad se situó en valores próximos a la media anual y normales para esta época del año.