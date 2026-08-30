Una doctoranda de la UPNA, reconocida por su trabajo sobre desigualdad en la pareja tras el nacimiento del primer hijo

Archivo - La estudiante de doctorado de la Universidad Pública de Navarra (UPNA) Laura Muro Iribarren ha recibido la Beca Luis Toharia en el marco de las XVIII Jornadas de Economía Laboral. - UPNA - Archivo

PAMPLONA 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

La estudiante de doctorado de la Universidad Pública de Navarra (UPNA) Laura Muro Iribarren ha recibido la Beca Luis Toharia en el marco de las XVIII Jornadas de Economía Laboral, organizadas por la Asociación Española de Economía del Trabajo.

Se trata de un reconocimiento a un artículo que estudia cómo las normas de género de ambos miembros de una pareja formada por hombre y mujer influyen en sus decisiones laborales tras el nacimiento del primer hijo o hija, fijándose en parejas en Reino Unido para el intervalo comprendido entre 2001 y 2025. En concreto, muestra que cuanto más igualitarias son las actitudes de género compartidas por la pareja, menor es la penalización laboral que sufre la madre, en comparación con parejas con actitudes más tradicionales, según ha explicado la UPNA en una nota.

El artículo premiado se titula 'Not Only Who You Are: Gender Norms Within Couples and the Child Penalty' y son coautores los directores de tesis de la investigadora en formación, Antonio Gómez Gómez-Plana y Miren Ullibarri Arce, ambos profesores del área de Economía Aplicada de la UPNA y todos ellos investigadores del instituto INARBE. La beca consistía en el abono de los costes de inscripción, viaje y alojamiento para asistir al congreso, celebrado en la Universidad de Málaga.

La autora del artículo ha señalado que en la literatura económica se ha identificado lo que se conoce como 'child penalties', que son penalizaciones en la trayectoria laboral que experimentan las mujeres tras la transición a la maternidad en comparación con los hombres, a quienes no les afecta tener descendencia. La investigadora en formación observa cómo la magnitud de esa penalización varía en función de las normas compartidas en el hogar de la persona, basándose en las actitudes declaradas respecto al género de ambos miembros de la pareja. Es decir, analiza si esa penalización es mayor o menor según las actitudes de género de la pareja, no solo las de la persona individual.

La investigadora ha concluido que "cuanto más igualitaria es la pareja, las mujeres sufren una menor penalización en el mercado laboral, tanto en el corto como en el largo plazo". "En cambio, en los hogares más tradicionales, estas penalizaciones (o diferencias en las trayectorias profesionales de hombres y mujeres) son mayores", ha señalado.