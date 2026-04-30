Domínguez dice que "nunca" se ha planteado dimitir y afirma que "el capitán es el último que abandona el barco"

Archivo - El consejero de Salud del Gobierno de Navarra, Fernando Domínguez. - EDUARDO SANZ-EUROPA PRESS - Archivo

PAMPLONA 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Salud del Gobierno de Navarra, Fernando Domínguez, ha afirmado este jueves que "nunca" se ha planteado dimitir por la situación en el sistema sanitario y ha afirmado que "el capitán es el último que abandona el barco".

"Yo he dicho públicamente y en el Parlamento que me iré por problemas personales, por problemas familiares, cuando la presidenta de mi partido -forma parte de Geroa Socialverdes, integrado en Geroa Bai- o la presidenta del Gobierno consideren que me debo de ir. Mientras tanto, tengo que aguantar y sobre todo porque en esta situación no quiero abandonar, realmente el capitán es el último que abandona el barco", ha asegurado en declaraciones a los medios de comunicación.

El consejero ha explicado que este miércoles "nos reunimos con los jefes y jefas de los servicios del Hospital Universitario de Navarra en una reunión que transcurrió en un buen ambiente" y ha valorado que "se acordó entre la mayoría de los allí presentes" seguir "trabajando para desatascar esta situación". "Nosotros pondremos a disposición de los jefes y de los profesionales las herramientas de gestión que precisen para hacer más eficiente el trabajo y para facilitarles el trabajo", ha explicado.

Por otro lado, "también nos ofrecimos a seguir manteniendo reuniones individualizadas con los servicios, porque de lo que hablamos ayer fue de problemas comunes a todos los servicios". Por el momento, no hay fechas para estas nuevas reuniones.

El consejero ha apuntado además que en el encuentro de este miércoles "surgieron una serie de temas que me gustaría puntualizar y aclarar públicamente". "En primer lugar, quiero decir que cuando hablo de que los profesionales son el principal valor del sistema sanitario, me refiero, lógicamente, a todos los profesionales, pero también al colectivo médico, por el que realmente tenemos un gran respeto y un reconocimiento a la labor que están haciendo", ha subrayado.

Por otro lado, ha afirmado que "está claro que el sistema sanitario tiene unos problemas de accesibilidad que hemos comentado desde el principio, que no hemos negado, pero también quiero decir que el sistema sanitario navarro es uno de los mejores del país, y lo digo con convencimiento después de conocer varios sistemas". "Quiero transmitir esa confianza a la ciudadanía de que el sistema nunca fallará ante situaciones de emergencia, de urgencias, de situaciones graves, de patología severas, como oncológicas, neurodegenerativas, etcétera, y tampoco los profesionales van a fallar. Por lo tanto, quiero transmitir esa confianza en los profesionales porque es fundamental para que las cosas discurran con normalidad", ha destacado.

También ha querido ser, en este contexto, "extremadamente prudente, porque yo soy el responsable de comunicar lo que ocurre en el Departamento de Salud, y eso lo seguiré haciendo como lo he hecho, como lo estoy haciendo en este momento, pero también tengo que estar alineado con los profesionales y desde ese punto de vista me van a permitir que sea muy prudente, que los debates los llevemos con los profesionales". "No quiero debatir públicamente con nadie, no quiero la confrontación, lo que quiero es trabajar con aquellos profesionales que realmente, alejados del ruido, de intereses políticos, de intereses sindicales, quieren la mejor calidad asistencial, que es lo mismo que pretendemos nosotros", ha señalado.

Así, ha afirmado que "el trabajo va a ser exclusivamente con los profesionales que realmente merecen todo mi respeto y que quieren y que persiguen los mismos objetivos que nosotros, que es mejorar la atención sanitaria".

El consejero ha explicado que habrá nuevas reuniones con los profesionales, porque "uno de los acuerdos que tomamos fue reunirnos individualmente con cada uno de los servicios que quieran, porque, lógicamente, todos tienen problemas comunes, pero sí que es verdad que cada servicio tiene unos problemas específicos que hay que abordar también".

Sobre la decisión de médicos de no hacer jornada extraordinaria, el consejero ha explicado que "realmente las jornadas de tarde son voluntarias, nosotros no podemos obligar a hacerlas, y si no tenemos profesionales, lógicamente no se harán, pero nosotros las seguiremos ofertando, porque hay profesionales que sí que quieren hacerlas, tampoco hay unanimidad en todos los servicios y aquellos profesionales que quieran hacerlo podrán hacerlo". "Nosotros lo que tenemos que hacer es garantizar la asistencia a la población, garantizándola con derivaciones o poniendo a disposición de la población los medios propios con los profesionales que podamos", ha afirmado. El consejero ha reconocido que "alguna cita sí que se está anulando".

Además, ha señalado que "lo que me pidieron los servicios" en la reunión de este miércoles "fue fundamentalmente mantenernos lejos del foco mediático". "Ellos comentaron que pretendían seguir trabajando. Nosotros lógicamente cogimos el guante, les tendimos la mano, y trabajar conjuntamente", ha afirmado, para señalar que él siempre es "optimista, tengo que serlo, necesariamente".