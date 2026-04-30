Sayas (PPN) dice que el consejero Domínguez no tiene "vergüenza" y le pide que dimita

Archivo - El diputado navarro del PP Sergio Sayas, en el Congreso. - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del Partido Popular de Navarra y diputado en el Congreso, Sergio Sayas, ha afirmado este jueves que el consejero de Salud, Fernando Domínguez, no tiene "vergüenza" y le ha pedido que dimita ante la situación del sistema sanitario navarro.

Después de que este jueves el consejero haya manifestado que "nunca" ha pensado en dimitir y que "el capitán es el último que abandona el barco", Sayas ha señalado que "lo que no tiene el consejero Domínguez es vergüenza, ni él es ningún capitán, ni vamos en ningún barco".

El secretario general del PPN ha sostenido que "por culpa" del consejero y de la presidenta María Chivite "la sanidad navarra está yendo a la deriva y en política la única manera de asumir responsabilidades es dimitiendo".