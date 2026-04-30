Médicos de Salud Mental piden una "adecuada" planificación de recursos ante la presión asistencial y déficit de personal

Archivo - Entorno del Hospital Universitario de Navarra - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

Facultativos de Salud Mental del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea han solicitado una "adecuada" planificación de recursos ante la "presión asistencial continua y creciente" y el "déficit" de personal.

A través de un escrito, firmado por unos 70 psiquiatras y médicos internos residentes de la red de salud mental de Navarra, los facultativos han mostrado su "adhesión a las reivindicaciones que, tanto a nivel autonómico como estatal, vienen expresando numerosos profesionales en las últimas semanas".

"Se trata de una preocupación compartida que trasciende lo individual y que afecta directamente a la calidad de la atención que ofrecemos", han indicado en el escrito.

En concreto, según han señalado, "existe una presión asistencial continua y creciente, centrada fundamentalmente en el número de primeras consultas, sin poner el foco en la prevención ni en el seguimiento posterior de los pacientes". "Este enfoque conduce a ajustes de agenda que priorizan este tipo de citas frente a las revisiones, comprometiendo la continuidad asistencial. En salud mental, estas dinámicas pueden traducirse en un agravamiento de los cuadros y en un mayor sufrimiento para los pacientes", han remarcado.

Estas tendencias, han explicado, "se mantienen incluso en ámbitos tan delicados como el infantojuvenil, donde una intervención adecuada requiere coordinación con familias, centros educativos y otros dispositivos, así como la posibilidad de realizar intervenciones intensivas y sostenidas en el tiempo".

Todo ello "se produce en un contexto de déficit constante de personal facultativo, lo que sobrecarga las agendas y repercute directamente en la calidad asistencial". "Se ha normalizado que un solo profesional asuma el trabajo de varios compañeros durante periodos prolongados, sin cobertura de bajas, vacaciones o permisos, en un entorno de alta responsabilidad clínica y con escaso tiempo por paciente", han criticado.

Además, han subrayado que "en los últimos años asistimos a una creciente fuga de facultativos y de residentes recién formados hacia otras comunidades o hacia el ejercicio privado, que ofrece mejores condiciones". "En nuestro ámbito, la escasez de psiquiatras es especialmente preocupante. Resulta imprescindible mejorar las condiciones laborales y retributivas para favorecer tanto la incorporación de nuevos profesionales como la permanencia de quienes ya trabajan en el sistema", han remarcado.

Los médicos internos residentes firmantes han mostrado su "preocupación" por "un futuro laboral marcado por la precariedad y la sobrecarga, lo que dificulta una práctica clínica de calidad y compromete el relevo generacional".

Por otro lado, los facultativos firmantes han mostrado su "apoyo a los compañeros de Traumatología que han sido señalados recientemente de forma injusta", y han rechazado "cualquier intento de responsabilizar a los profesionales de una problemática que es estructural".

"Las soluciones planteadas hasta el momento son, en su mayoría, cortoplacistas y basadas en la actividad 'extraordinaria' (las llamadas peonadas), sin abordar el problema de fondo. Por ello, los firmantes nos abstenemos de realizarlas como forma de visibilizar una situación que consideramos insostenible", han indicado.

A su juicio, "la ciudadanía no necesita medidas puntuales, sino una sanidad pública de calidad, basada en una adecuada planificación de recursos". "Reivindicamos el valor del tiempo, la escucha y una atención accesible y continuada que garantice una asistencia adecuada en tiempo y forma", han manifestado.