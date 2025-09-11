Donamaria, Murillo el Fruto y Arellano, los destinos del programa Kultur del 12 al 14 de septiembre

PAMPLONA 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El programa Kultur 2025, organizado desde la Dirección General de Cultura - Institución Príncipe de Viana con el objetivo de llevar actuaciones y música en vivo a distintos lugares de Navarra durante los meses estivales, llegará el fin de semana del 12 al 14 de septiembre a las localidades de Donamaria, Murillo el Fruto y Arellano.

Así, el programa dará comienzo el viernes 12, en Donamaria, con el concierto de Rig3l, el proyecto musical del joven artista goizuetarra Yon Salaberría. El sábado 13, la agrupación Compañía Ido Loca realizará un espectáculo de circo-teatro en Murillo el Fruto. La oferta del fin de semana terminará el domingo 14, con la actuación en Arellano de Nafarroako Dantzarien Biltzarra.

LOS CONCIERTOS

El viernes 12 de septiembre a las 19 horas, Rig3l actuará en el frontón de Donamaria, con un concierto protagonizado por las guitarras eléctricas, los sintetizadores oscuros y las percusiones electrónicas, parte esencial de su sonido. Rig3l aborda así el género sad trap en euskera, con sonidos urbanos y pop punk. Su música aboga por un mensaje de superación que invita a la introspección, y pretende recuperar la magia de 'ser diferente'.

El sábado 13 de septiembre, a las 20 horas, la Compañía Ido Loca realizará un espectáculo de circo-teatro en la plaza Ayuntamiento de Murillo el Fruto. Se trata de "un espectáculo fresco y dinámico que abarca varias disciplinas circenses, como los malabares, la disociación de objetos, la cuerda floja, y los guiños al clown y al teatro del absurdo y melodrama, entre otros".

La plaza del Parral de Arellano acogerá el domingo 14 de septiembre a las 12.30 horas la actuación del grupo de danzas de Virgen del Puy San Andrés de Estella. Con más de quince años de trayectoria, la agrupación compartirá las coreografías, las vestimentas y las músicas en un emotivo encuentro que une el pasado, presente y futuro de esta expresión cultural.