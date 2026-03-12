Dos detenidos por cobrar entre 300 y 700 euros por empadronamientos ficticios en Tudela

Archivo - Coche de la Policía Nacional - DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS - Archivo

PAMPLONA, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Brigada Local de Extranjería y Fronteras de la Policía Nacional de Tudela han detenido a dos personas implicadas en un fraude con empadronamientos. Se les imputan los delitos de estafa, favorecimiento de la inmigración ilegal y falsedad documental.

Las comprobaciones de la Policía Local pusieron de manifiesto irregularidades relacionadas con el empadronamiento de personas en dos domicilios de la Avenida de Zaragoza. En ambos casos se reveló un "incremento significativo" de las solicitudes de empadronamiento en esas viviendas y "dificultades posteriores para verificar quién residía efectivamente en cada una de ellas", explican en una nota de prensa desde la Policía Nacional.

Tras recibir esta información, agentes de la Policía Nacional trazaron hasta quince solicitudes de empadronamiento en uno de los domicilios y cincuenta y seis en otro. En este segundo caso, el implicado había intentado culminar hasta veintidós intentos de empadronamiento en un solo año.

Tras identificar a los implicados, los investigadores comprobaron que uno de ellos ya era conocido por actividades semejantes. Concretamente, se sospechó en su momento que vendía precontratos de trabajo a ciudadanos extranjeros prometiéndoles un alta en la Seguridad Social que posteriormente no se perfeccionaba. Por estos hechos fue detenido en 2025 tras la denuncia de uno de los perjudicados por el fraude, al que estafó 3.000 euros.

En el caso investigado ahora, los testimonios de distintas víctimas permitieron averiguar que los implicados reclamaban entre 300 y 700 euros a cambio del alquiler de una habitación y el trámite de empadronamiento posterior. Se verificó también que en ocasiones los investigados no cumplían su promesa de formalizar el trámite ante el Ayuntamiento, así como que no había correspondencia entre las personas empadronadas y las que efectivamente residían.

La Policía Nacional mantiene abierta la investigación con el objetivo de determinar el alcance total de la actividad delictiva y la posible implicación de otras personas.

VÍCTIMAS "ESPECIALMENTE VULNERABLES"

La Policía Nacional ha destacado de que este tipo de prácticas fraudulentas "puede tener importantes consecuencias administrativas y legales, ya que el empadronamiento es un trámite administrativo que acredita la residencia en un municipio y puede ser utilizado para acceder a determinados servicios públicos o para acreditar periodos de permanencia en España en distintos procedimientos administrativos".

Por este motivo, y al igual que sucede con los fraudes relacionados con contratos de trabajo y altas en la seguridad social, estas actividades "están estrechamente relacionadas con redes que se aprovechan de personas especialmente vulnerables por su situación irregular en el país y que son las más afectadas por este tipo de estafas y falsedades documentales".

Esta actuación de la Policía Nacional y la Policía Local de Tudela se enmarca dentro de las labores permanentes de control e investigación destinadas a combatir el fraude documental, prevenir el favorecimiento de la inmigración irregular y evitar situaciones de explotación y engaño a ciudadanos extranjeros.