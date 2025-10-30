Dos detenidos en los incidentes causados por encapuchados en Pamplona en una protesta contra Vito Quiles

La Policía Nacional, desplegada ante los incidentes que han protagonizado encapuchados en Pamplona en protesta por la celebración de un acto de Vito Quiles, un acto que había sido previamente suspendido. - EDUARDO SANZ
PAMPLONA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -
La Policía Nacional ha detenido este jueves a dos personas por su presunta participación en los incidentes que han protagonizado encapuchados en Pamplona en protesta por la celebración de un acto de Vito Quiles en la Universidad de Navarra, un acto que no había sido autorizado por la institución académica y que el activista había suspendido.
A pesar de que el acto no se ha llegado a celebrar, numerosos encapuchados han acudido al campus de la Universidad de Navarra, donde han causado incidentes, volcando contenedores y lanzando objetos a la Policía Nacional.
Los incidentes se han extendido al cercano barrio de Iturrama, donde se ha repetido el lanzamiento de objetos. Además, también han cruzado contenedores y han prendido fuego a algunos de ellos.
Según han informado fuentes de la Policía Nacional, por el momento hay dos arrestos por los incidentes.