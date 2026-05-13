Dos detenidos y un investigado por hurto de electrodomésticos y pertenencia a grupo criminal en Tudela

Archivo - Imagen de archivo de un agente de Policía Foral - EDUARDO SANZ - EUROPA PRESS - Archivo

PAMPLONA, 13 May. (EUROPA PRESS) -

Agentes de Policía Foral adscritos al Grupo de Policía Judicial de la Comisaría de Tudela han detenido a dos personas y han investigado a una tercera persona, dos hombres de 24 y 54 años y una mujer de 40, por un delito de hurto en un establecimiento comercial de la capital ribera y por pertenencia a grupo criminal organizado.

Según han informado desde la Policía Foral, los hechos ocurrieron el 25 de marzo, cuando estas tres personas accedieron por separado a un establecimiento de venta de electrodomésticos. Los investigadores observaron que las tres personas llegaron al lugar en el mismo vehículo, pero accedieron al establecimiento por separado.

Una vez en el interior, dos de ellos, la mujer y el hombre más joven, "distrajeron al dependiente, llamando su atención y requiriéndole para que les acompañara a ver algún producto". En ese momento, la tercera persona "aprovechó la circunstancia para salir del establecimiento llevándose una televisión" embalada, de 65 pulgadas, cuyo valor de venta al público ronda los 450 euros. Una vez logrado el objetivo, "esperó a las otras dos personas fuera del establecimiento y, de nuevo, en el mismo vehículo, huyeron del lugar".

Cuando se interpuso la correspondiente denuncia, los agentes encargados de la investigación del caso revisaron las imágenes de las cámaras de seguridad de los alrededores, "observando la actitud y consiguiendo la plena identificación de los autores", en colaboración con la Guardia Civil de Calahorra, lugar en el que también estas mismas personas habrían protagonizado un hecho similar.

Las tres personas tienen numerosos antecedentes por hechos similares. De hecho, en la actualidad uno de ellos se encuentra ya en prisión preventiva por otros asuntos, por lo que no fue posible su detención, siendo investigado por los hechos de Tudela.

Dadas las circunstancias en las que se llevaron a cabo los hechos, los investigadores consideraron que "se cumplían los requisitos establecidos para la consideración de los detenidos investigados como integrantes de un grupo organizado".

El Grupo de Policía Judicial de Policía Foral de la Comisaría de Tudela se encargó de las pertinentes diligencias, que fueron remitidas al juzgado de guardia competente.