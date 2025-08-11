Dos detenidos por robar un móvil y una silla de ruedas en Urgencias del Hospital Universitario de Navarra

Archivo - Detalle de la fachada del Servicio de Urgencias del Hospital Universitario de Navarra. - Eduardo Sanz / Europa Press - Archivo

Se ha detenido a tres varones en Imárcoain, Pamplona y Caparrosoo por violencia de género e intervenido en 14 peleas

PAMPLONA, 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Foral ha abierto diligencias este fin de semana a 21 personas por la comisión de distintos delitos y además se han atendido 35 accidentes de tráfico, dos de ellos con atestado por heridas graves.

Por un lado, dos personas han sido imputadas por delitos de hurto tras robar un teléfono móvil y una silla de ruedas en el servicio de Urgencias del Hospital Universitario de Navarra (HUN). Asimismo, en Cascante, se procedía a la detención de dos varones por ocupación de bien inmueble, al entrar sin autorización en un domicilio de la Calle Victoria forzando la puerta. En Tudela se investiga a una persona por un robo con fuerza ocurrido en Fontellas; y en Alsasua, un detenido por allanamiento de morada y coacciones, al que además le constaba una requisitoria judicial.

Por requisitoria judicial se detenía a una persona en Tafalla, a la que le figuraba un 'código rojo' de búsqueda y personación; otra por provocar lesiones tras una pelea en fiestas de Estella, que hizo que la víctima tuviera que ser atendida con varios puntos de sutura en la oreja; y una tercera en Tudela por maltrato de animales al localizarse una perra con heridas graves en las patas deambulando por la NA8703, sin tratamiento veterinario.

Por peleas, discusiones y conflictos las patrullas han intervenido para mediar en 14 localidades: Murchante (discusión por plaza de aparcamiento), Viana (altercado en las piscinas), Etxauri (agresión de hijo a padre), Cintruénigo (discusión familiar), Falces (disputa de pareja), Ayegui (enfrentamiento en el camping), Marcilla (pelea en el centro de menores), Pamplona (altercado en urgencias del HUN), Aoiz (discusión por daños en vehículo), Castejón (discusión familiar), Elizondo (pelea en un bar), Barañáin (agresión entre personas), Ablitas (varón agresivo con otras personas) y Aizoáin (pelea multitudinaria).

Por delitos con mujeres como víctimas se ha detenido a tres varones en Imárcoain, Pamplona y Caparroso, acusados de violencia de género. Y otras dos personas detenidas por delitos de desobediencia o resistencia en Milagro (varón que se niega a identificarse en el consultorio médico) y en Tudela (hombre que se niega a abandonar el hospital una vez recibida el alta).

SIETE CONDUCTORES IMPUTADOS Y 35 ACCIDENTES

Siete conductores han sido citados para juicio rápido en distintos juzgados navarros por delitos de tráfico, cinco por alcoholemias penales y dos por circular sin permiso. Las alcoholemias se instruyeron en Egüés (0,88 mgr/l en la NA2310; y denunciado por positivo en dos drogas), Cabanillas (1,46 en la NA126, manifiesta haber bebido unas 20 cervezas y circula con la luna trasera totalmente rota), Lekunberri (0,67 en la NA1300), Burgui (0,84 en la NA214) y Huarte (1,26 en la PA30, tras ser detectado conduciendo de forma errática y con una suspensión previa del carné para 26 meses).

Por circular sin permiso se imputa a una conductora en Areso, tras comprobarse su matrícula en la A15, y un conductor en el casco urbano de Barañáin.

Desde el viernes por la tarde las patrullas han realizado diligencias en 35 accidentes viales, dos de los cuales se saldan con dos heridos muy graves en Arguiñano (conductor y copiloto en salida de vía y choque contra muro) y otros dos graves (otra pasajera del mencionado en Arguiñano y un motorista en Vidángoz, tras salirse de la vía en la NA2130). Nueve de los siniestros consistieron en atropellos a especies cinegéticas (5 corzos, 3 jabalíes y 1 ciervo).