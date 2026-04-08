Dos detenidos por robo con fuerza en un chalet en el Segundo Ensanche de Pamplona

Ventana fracturada de la vivienda. - POLICÍA NACIONAL

PAMPLONA 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a dos personas acusadas de robo con fuerza tras ser sorprendidos en un unifamiliar del Segundo Ensanche de Pamplona.

La sala CIMACC de la Policía recibió una llamada de una central de alarmas en la que se comunicaba que había saltado la alarma de un chalet y que se podía ver por el circuito cerrado de televisión a un varón dentro de la casa.

En pocos minutos, agentes del Grupo de Atención al Ciudadano (GAC) acudieron a la dirección indicada y al llegar observaron a un individuo que se encontraba fuera del inmueble en actitud vigilante por lo que se procedió a su identificación y detención.

En ese mismo momento otros policías entraron en el chalet realizando una requisa en las distintas habitaciones de la casa en busca del hombre que aparecía en las imágenes del sistema de seguridad. Se comprobó que una ventana en la planta baja estaba rota por lo que, extremando las medidas de seguridad, se buscó estancia por estancia al varón.

En un momento dado y ante la presencia policial, el presunto autor del robo con fuerza intentó huir lanzándose desde la primera planta a un patio inferior. Fue interceptado por otros agentes que se encontraban en la planta baja. El individuo se golpeó fuertemente en uno de sus brazos en la caída por lo que tuvo que ser trasladado a un centro sanitario para su atención médica.

A ambos varones se les intervino en el posterior cacheo de seguridad tres tarjetas de crédito a nombre de terceros, así como algún objeto de bisutería sin poder dar razón de su procedencia.

A los dos se les imputa un presunto delito de robo con fuerza en casa habitada, habiendo pasado a disposición de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Pamplona.