Dos detenidos por tráfico de drogas en Caparroso

PAMPLONA, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Foral, adscritos al Grupo de Protección Ciudadana y Grupo de la Policía Judicial de la Comisaría de Tafalla, han detenido en días pasados a dos varones de 41 y 42 años por un delito de tráfico de drogas en la localidad de Caparroso.

Los agentes de esta comisaría tuvieron conocimiento de que en un inmueble de la localidad ribera se podía estar traficando con diferentes sustancias ilegales, vendiendo droga a jóvenes del pueblo y de localidades próximas.

Con las informaciones aportadas desde la comisaría tafallesa se establecieron y organizaron diferentes dispositivos de vigilancia, "evidenciando los agentes un trasiego de personas anómalo y que tras una breve estancia abandonaban el mismo", explican desde la Policía Foral.

Uno de los dos detenidos se significaba por sus marcadas labores de vigilancia, tanto de los alrededores de la vivienda como de las calles aledañas, para así alertar de la posible presencia policial. Trasladada la información obtenida al Juzgado de Instrucción de Tafalla, y en presencia de la letrada designada, agentes del Grupo de Intervenciones Especiales (GIE) realizaron la apertura y aseguramiento de la vivienda.

En su registro agentes hallaron 584 gramos de speed, 600 gramos de marihuana, 100 gramos de hachis y 2680 euros en metálico, así como diverso material para el manejo y tráfico de estas sustancias, una envasadora, una báscula de precisión e innumerables bolsitas para su distribución.

Por todo ello se detuvo a los dos varones por un delito de tráfico de drogas y trasladados a la Comisaría de Tafalla para su puesta a disposición judicial.