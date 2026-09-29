Dos enfermeras navarras, Nely Soto y Mercedes Ferro, finalistas en los IV Premios Nacionales de Enfermería

PAMPLONA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

Dos enfermeras navarras, Nely Soto y Mercedes Ferro, han resultado designadas finalistas en los IV Premios Nacionales de Enfermería, convocados por el Consejo General de Enfermería (CGE).

Un total de 30 finalistas (cinco por categoría) optan a hacerse con el galardón en distintos ámbitos de la profesión. Así, se reconocerá el trabajo enfermeras en el ámbito asistencial, gestor, docente, investigador y a la trayectoria profesional a lo largo de toda la vida. En esta edición, se incorpora una nueva categoría al talento joven, que premiará a un enfermero o enfermera menor de 35 años, según ha explicado el Colegio Oficial de Enfermeras de Navarra (COENAV) en una nota.

Nely Soto Ruiz, finalista en la categoría de Ámbito docente, es profesora titular de Universidad, acreditada como catedrática, en la Universidad Pública de Navarra (UPNA).

Mercedes Ferro Montiu, que opta al premio en Trayectoria profesional, ocupa el cargo de vicepresidenta de la Asociación Nacional de Directivos de Enfermería (ANDE). Ambas candidaturas han sido propuestas a los galardones por el Colegio Oficial de Enfermeras de Navarra (COENAV).

Cabe destacar que las cuatro ediciones de estos Premios Nacionales de Enfermería han contado con enfermeras navarras entre sus finalistas: una en 2025 (Mari Carmen Portillo), dos en 2024 (Edurne Berrade y Olga López de Dicastillo) y cinco en 2023, de las que dos obtuvieron el premio: Blanca Marín, profesora jubilada de la UPNA (Ámbito docente); y Carmen Asiain, supervisora jubilada de la UCI de la CUN (Trayectoria profesional).

En esa primera edición fueron finalistas también Mercedes Ferro, que repite este año, y las profesoras Cristina García-Vivar e Hildegart González.

La presidenta del COENAV, Mª Pilar Sola Sara, ha destacado que el hecho de que "un año más volvamos a tener finalistas navarras en los Premios Nacionales de Enfermería no es casualidad, es la constatación de que en Navarra contamos con una Enfermería de primerísimo nivel". "Este pleno de finalistas que mantenemos en todas las ediciones del certamen, sumado al orgullo de haber ganado dos premios en la primera edición, demuestra que la excelencia, la innovación y el compromiso forman parte del ADN de nuestras profesionales. Desde el Colegio no podemos sentirnos más orgullosas de que el talento de nuestra tierra siga sonando con fuerza y siendo un referente en todo el país", ha asegurado.

Hasta el 13 de octubre está abierto el plazo para que las enfermeras y enfermeros colegiados de toda España puedan votar para elegir a los ganadores, que se darán a conocer en una gala en Madrid a finales del próximo mes.

Para elegir a los finalistas, el CGE pidió la colaboración de los 52 colegios provinciales de Enfermería de toda España, que remitieron sus propuestas para cada una de las categorías hasta conformar un listado de 128 candidatos.

Una vez realizada la selección inicial, un jurado formado por representantes del Consejo General de Enfermería, la Asociación Nacional de Directivos de Enfermería (ANDE), la Unión Española de Sociedades Científicas de Enfermería (UESCE) y del ámbito universitario ha sido el encargado de seleccionar a los finalistas de cada categoría.