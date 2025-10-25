Dos heridas al chocar contra un vehículo parado en el arcén en la A-12, en Obanos

Archivo - Imagen de archivo de una ambulancia entrando en el Hospital Univesitario de Navarra. - Eduardo Sanz / Europa Press - Archivo

PAMPLONA, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

Dos mujeres, de 44 y 77 años, han resultado heridas este sábado tras colisionar un vehículo contra otro que estaba parada en el arcén de la A-12 (Autovía del Camino), en el kilómetro 18,6, en el término municipal de Obanos.

Los servicios de emergencia han recibido el aviso del accidente a las 8.02 horas y hasta el lugar se han movilizado los bomberos de Cordovilla, una ambulancia medicalizada y otra convencional, un equipo médico y la Policía Foral.

Se ha trasladado al Hospital Universitario de Navarra a dos personas. La ambulancia medicalizada ha trasladado a una mujer de 44 años con una contusión torácica, de pronóstico reservado; mientras que en la ambulancia convencional se ha desplazado a una mujer de 77 años con policontusiones.