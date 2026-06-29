Las dos heridas graves en el accidente de Navarrería permanecen estables en la UCI y una tercera recibe el alta

Servicios de emergencias y policía trabajan en la zona del accidente en la calle Navarrería de Pamplona. - Eduardo Sanz - Europa Press

PAMPLONA 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las dos mujeres que resultaron heridas graves el domingo tras ser atropelladas por un camión en la calle Navarrería de Pamplona permanecen ingresadas en la UCI del Hospital Universitario de Navarra (HUN). Se trata de una mujer de 38 años y otra de 30 que presentan politrauma. Su pronóstico es grave y se encuentran estables.

Otra joven de 26 años que también resultó herida y sufrió trauma en extremidades ha recibido el alta a domicilio, según ha informado el Departamento de Salud del Gobierno de Navarra.

Cabe recordar que una cuarta mujer que fue atendida en el centro Doctor San Martín recibió el alta el mismo domingo.

En el accidente resultó fallecida una persona.