Dos heridas en una salida de vía en Murillo el Cuende

PAMPLONA, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las dos ocupantes de un vehículo han resultado heridas este jueves tras sufrir una salida de vía a la altura del kilómetro 49 de la N-121, en el término municipal de Murillo el Cuende.

Los servicios de emergencia han recibido el aviso del accidente de a las 11.27 horas y hasta el lugar se han movilizado los bomberos de Peralta y Tafalla, un equipo médico de Caparroso, una ambulancia medicalizada y otra convencional y la Policía Foral.

Como consecuencia del accidente, la conductora, una mujer de 59 años, ha quedado atrapada en el interior del vehículo y ha tenido que ser liberada por los bomberos. Posteriormente, ha sido trasladada en la ambulancia medicalizada al Hospital Universitario de Navarra con politraumatismos de pronóstico reservado.

La ambulancia convencional ha trasladado al HUN, por su parte, a una mujer de 77 que también ha sufrido politraumatismos de pronóstico reservado.