Dos heridos al caerse de una motocicleta en Aranguren

Un agente de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil en el lugar del accidente. - GUARDIA CIVIL

PAMPLONA, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

Dos personas resultaron heridos este viernes por la tarde tras sufrir una caída con la motocicleta en la que circulaban en el punto kilométrico 0 de la carretera PA-30, en el término municipal de Aranguren.

Los heridos son el conductor de la motocicleta, un varón de 55 años, y su acompañante, una mujer de 53 años, ambos ciudadanos portugueses, informan desde la Guardia Civil.

Al lugar del siniestro se desplazaron agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, que señalizaron el lugar y regularonla circulación. Asimismo se encargan de la instrucción de las diligencias y del esclarecimiento de las causas del siniestro.

La Guardia Civil recuerda la importancia de extremar la precaución en la conducción de motocicletas, recomienda utilizar equipamiento de protección homologado y recuerda que, además del uso del casco homologado, a partir del 1 de octubre de 2026, también será obligatorio utilizar calzado cerrado y guantes, así como llevar chaleco reflectante.