Dos heridos en una colisión por alcance en Andosilla

Imagen de los dos vehículos implicados en el siniestro vial en Andosilla.
Imagen de los dos vehículos implicados en el siniestro vial en Andosilla. - BOMBEROS DE NAVARRA
Europa Press Navarra
Publicado: jueves, 17 septiembre 2026 11:44
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   PAMPLONA, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

   Dos hombres han resultado heridos este jueves como consecuencia de una colisión por alcance entre dos vehículos que se ha producido en el punto kilométrico 4,9 de la NA-8715, en la travesía de Andosilla.

   Los servicios de emergencia han recibido el aviso del siniestro vial a las 8.06 horas y se ha movilizado hasta el lugar a los bomberos de Lodosa, un equipo médico, una ambulancia de Soporte Vital Básico y la Policía Foral.

   Se ha trasladado al Hospital García Orcoyen de Estella a un varón de 70 años, con dolor costal, con pronóstico reservado; y a un varón de 35 años con una contusión cervical leve.

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