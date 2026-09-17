Dos heridos en una colisión por alcance en Andosilla

Imagen de los dos vehículos implicados en el siniestro vial en Andosilla. - BOMBEROS DE NAVARRA

PAMPLONA, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

Dos hombres han resultado heridos este jueves como consecuencia de una colisión por alcance entre dos vehículos que se ha producido en el punto kilométrico 4,9 de la NA-8715, en la travesía de Andosilla.

Los servicios de emergencia han recibido el aviso del siniestro vial a las 8.06 horas y se ha movilizado hasta el lugar a los bomberos de Lodosa, un equipo médico, una ambulancia de Soporte Vital Básico y la Policía Foral.

Se ha trasladado al Hospital García Orcoyen de Estella a un varón de 70 años, con dolor costal, con pronóstico reservado; y a un varón de 35 años con una contusión cervical leve.