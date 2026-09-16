Rusia afirma una de sus corbetas lanzó bengalas a un helicóptero de Dinamarca para "evitar una provocación"

El ministro de Defensa de Rusia, Andrei Belousov, en una fotografía de archivo - Russian Defence Ministry / Zuma Press / Europa Pre

MADRID, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Rusia han confirmado este miércoles que una corbeta de su Armada lanzó dos bengalas contra un helicóptero de la Fuerza Aérea de Dinamarca y ha argumentado que adoptó esta medida debido a que "se aproximó" a la embarcación sin responder a los intentos de comunicación por radio.

El Ministerio de Defensa ruso ha indicado en un comunicado que el suceso tuvo lugar en torno a las 2.20 horas del 14 de septiembre, cuando "la corbeta 'Sbrazitelni' de la Flota del Báltico estaba llevando a cabo misiones en aguas neutrales en suroeste del mar Báltico".

Así, ha afirmado que la embarcación "detectó un objetivo aéreo, que posteriormente identificó como un helicóptero Fennec de la Fuerza Aérea danesa, que estaba acercándose al buque ruso y que no respondió a las comunicaciones por radio". "Para evitar una provocación del helicóptero danés, el comandante de la corbeta lanzó dos bengalas, tras lo que el helicóptero se retiró de la zona en la que estaba el buque ruso", ha sostenido.

Tras el incidente, el ministro de Defensa ruso, Andrei Belousov, ha condecorado al comandante de la corbeta por su acción a la hora de "evitar una provocación" por parte del helicóptero danés.

El comunicado ha sido publicado después de que el Mando de Defensa danés denunciara que una fragata de Rusia lanzó dos bengalas contra un helicóptero militar danés en aguas internacionales frente a las costas del país europeo, antes de apuntar que una de ellas pasó "a poca distancia" del aparato.

Tras ello, la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, cargó contra Rusia por "una acción imprudente" contra el helicóptero, que participaba en "un vuelo rutinario". "Las acciones de Rusia buscan intimidar y dividir. No tendrán éxito. No vacilaremos", dijo. Copenhague convocó además al embajador ruso para tratar el suceso.