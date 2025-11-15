Dos heridos en una colisión entre dos vehículos en Tafalla

Uno de los vehículos implicados en el accidente vial. - BOMBEROS DE NAVARRA

PAMPLONA, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

Dos personas han resultado heridas este sábado en una colisión entre dos vehículos que ha tenido lugar en el punto kilométrico 27,8 de la NA-132, en el término municipal de Tafalla. La conductora de uno de los vehículos ha quedado atrapada en su interior y ha tenido que ser liberada por los bomberos.

Los servicios de emergencia han recibido el aviso del siniestro vial a las 13.46 horas y hasta el lugar se han movilizado los bomberos de Tafalla, un equipo médico, una ambulancia de Soporte Vital Básico y la Policía Foral.

Se ha trasladado al Hospital Universitario de Navarra a una mujer de 44 años, con una posible fractura de antebrazo de pronóstico leve; y a un varón de 50 años, con un latigazo cervical, también de carácter leve.