Dos heridos por una colisión múltiple al evitar a un animal en la A-12, en Bargota

Imagen de los tres vehículos implicados en la colisión múltiple. - BOMBEROS DE NAVARRA

PAMPLONA, 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

Dos personas han resultado heridas este viernes como consecuencia de un accidente de tráfico en el que se han visto implicados tres vehículos a la altura del kilómetro 71,5 de la A-12, en el término municipal de Bargota.

Los servicios de emergencia han recibido el aviso del siniestro vial a las 18.05 horas y hasta el lugar se han movilizado los bomberos de Estella, una ambulancia de Soporte Vital Básico, la Policía Foral y la Guardia Civil.

El accidente se ha originado por una salida de vía por evitar a un animal que, posteriormente, ha provocado una colisión múltiple con tres vehículos implicados.

Se ha trasladado al Hospital García Orcoyen de Estella a un hombre de 36 con una cervicalgia y contusión en hombro de pronóstico leve, y a un hombre de 49 años con una herida en ceja, también de carácter leve.