Dos heridos leves en una colisión por alcance entre dos vehículos en la A-68 en Tudela

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PAMPLONA 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

Dos personas han resultado heridas leves este lunes en una colisión por alcance entre dos vehículos que se ha registrado en la autovía A-68, en el término de Tudela.

Los heridos, un hombre de 67 años y una mujer de 65, han sido trasladados al Hospital Reina Sofía de Tudela con cervicalgia, según ha informado el 112 Sos Navarra.

El aviso por el suceso se ha dado a las 16.20 horas. El accidente ha tenido lugar en el kilómetro 88 de la A-68 en sentido sur. Al lugar han sido movilizados Bomberos de Tudela, ambulancia de soporte vital básico y Policía Foral.