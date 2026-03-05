Dos heridos leves en una colisión entre dos vehículos en Pamplona

Archivo - Foto de archivo de una ambulancia entrando en el Hospital Universitario de Navarra. - Eduardo Sanz / Europa Press - Archivo

PAMPLONA, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

Dos personas han sufrido este jueves heridas de carácter leve como consecuencia de una colisión por alcance entre dos vehículos que se ha producido a la altura del número 62 de la Avenida Villava, en Pamplona.

El aviso del accidente se ha recibido a las 13.22 horas y hasta el lugar se ha movilizado una ambulancia de Soporte Vital Básico y la Policía Municipal.

Se ha trasladado al Hospital Universitario de Navarra un varón de 36 años, con una contusión en un hombro den pronóstico leve; y un varón de 29 años con una contusión en un tobillo, también de pronóstico leve.