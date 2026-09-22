Dos heridos leves en una colisión entre una furgoneta y un tractor en Tudela

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PAMPLONA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

Dos hombres han resultado heridos leves este martes tras una colisión entre una furgoneta y un tractor que se ha registrado en la carretera NA-6830, kilómetro 6,5, en el término de Tudela.

Los heridos, conductores de ambos vehículos, han sido trasladados al Hospital Reina Sofía de Tudela. Se trata de un hombre de 56 años, que presentaba contusión torácica, y un hombre de 43 años, con contusiones, según ha informado el 112 Sos Navarra.

El aviso por el accidente se ha dado a las 7.09 horas. Al lugar han sido movilizados Bomberos de Tudela y ambulancia de soporte vital básico. Los dos heridos han sido trasladados en la misma ambulancia.