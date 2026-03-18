Dos heridos leves en una colisión con tres vehículos implicados en Pamplona

PAMPLONA 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un varón de 65 años y una mujer de 21 han resultado heridos de levedad este miércoles en una colisión en la PA-30, en Pamplona, en la que se han visto implicados tres vehículos.

Según han informado desde el Gobierno foral, el aviso del accidente, que ha tenido lugar en el punto kilométrico 4,7, se ha recibido a las 15.27 horas.

Las dos personas heridas han sido trasladadas al Hospital Universitario de Navarra con sendos latigazos cervicales de carácter leve. Hasta el lugar han sido movilizados una ambulancia de soporte vital básico y agentes de Policía Foral.