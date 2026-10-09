Dos heridos leves al salirse de la vía y volcar el vehículo en el que viajaban en Etxalar

PAMPLONA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un joven de 21 años y un menor de 16 resultaron heridos este jueves en un accidente de tráfico en Etxalar, según han informado desde Sos Navarra.

El suceso tuvo lugar a las 21.28 horas en el kilómetro 2 de la carretera NA-4400, donde el vehículo se salió de la vía, volcó y cayó por un terraplén unos 10 metros. Los dos ocupantes salieron del vehículo por su propios medios.

No obstante, fueron trasladados al centro de salud de Lesaka, ambos con contusiones de carácter leve.

Al lugar se desplazaron bomberos del parque de Oronoz, un equipo médico, una ambulancia SVB y agentes de la Policía Foral.