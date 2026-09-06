Dos motoristas heridos en sendas caídas en Esteribar

Archivo - Una ambulancia entrando en el Hospital Universitario de Navarra. - Eduardo Sanz / Europa Press - Archivo

PAMPLONA, 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

Dos varones, de 33 y 50 años, han resultado heridos este domingo al caerse de las motocicletas en las que circulaban en sendos accidentes que han tenido lugar en el municipio de Esteribar.

El primero de ellos ha tenido lugar a las 12.43 horas a la altura del punto kilométrico 9 de la NA-2520, en el término de la localidad de Iragui. Se ha movilizado un equipo médico una ambulancia y la Policía Foral. Se ha trasladado al Hospital Universitario de Navarra (HUN) un varón de 33 años con una posible fractura de codo de pronóstico reservado.

Apenas media hora después, a las 13.14 horas, se ha producido una nueva caída de motorista, esta vez en el punto kilométrico 5,2 de la NA-138. Un varón de 50 años ha sido trasladado al HUN con una posible fractura de un dedo de la mano de pronóstico leve. Hasta el lugar se ha movilizado una ambulancia de Soporte Vital Avanzado y la Policía Foral.