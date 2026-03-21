Dos motoristas heridos en sendas caídas en Pamplona

Archivo - Una ambulancia entrando en el Hospital Universitario de Navarra. - Eduardo Sanz / Europa Press - Archivo

PAMPLONA, 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

Dos motoristas, de 29 y 55 años, han resultado heridos al caerse de su vehículo en dos accidentes diferentes. Ambos han tenido lugar en Pamplona.

El primero de ellos se ha producido a las 11.45 horas en la calle Fuente de la Teja. Un hombre de 29 años ha sufrido policontusiones de carácter leve y ha sido trasladado al Hospital Universitario de Navarra.

Hasta el lugar del accidente se ha movilizado una ambulancia de Soporte Vital Avanzado enfermerizadas y agentes de la Policía Municipal de Pamplona.

El segundo accidente se ha registrado a las 13.46 horas a la altura del número 20 de la calle Ramón Aguinaga. En esta ocasión se ha trasladado al HUN a un varón de 55 años con politraumatismos de pronóstico reservado.

Al igual que en el primer siniestro, se ha movilizado hasta el lugar una ambulancia de Soporte Vital Avanzado enfermerizadas y la Policía Municipal de Pamplona.

HERIDO UN CICLISTA TRAS UNA CAIDA EN LEITZA

Por otro lado, un ciclista de 50 años ha resultado herido tras sufrir una caída a la altura del kilómetro 9,9 de la NA-1700, en el término municipal de Leitza.

El accidente se ha producido a las 12.13 horas y los servicios de emergencia han movilizado hasta el lugar una ambulancia de Soporte Vital Básico y la Policía Foral.

El ciclista afectado ha sido trasladado al Hospital Universitario de Navarra con un trauma en la cara de pronóstico reservado.