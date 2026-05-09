Dos navarros inician una huelga de hambre para reclamar la liberación de Saif Abukeshek y Thiago Ávila

Patxi Calleiras y Lander Aurrekoetxea durante la concentración en la que han anunciado su huelga de hambre para pedir la liberación de Saif Abukeshek y Thiago Ávila. - EUROPA PRESS

PAMPLONA 9 May. (EUROPA PRESS) -

Dos navarros que formaron parte de la Global Summud Flotilla, Patxi Calleiras y Lander Aurrekoetxea, han anunciado este sábado el inicio de una huelga de hambre, en coordinación con otros dos compañeros de Bilbao, en protesta por el "secuestro ilegal" del palestino-español Saif Abukeshek y del brasileño Thiago Ávila por parte de Israel y para reclamar su liberación.

Así lo han dado a conocer este sábado, en el marco de una concentración celebrada a las 12.30 horas en la plaza de las Merindades de Pamplona, en frente de la Delegación del Gobierno en Navarra. Una protesta en la que se han mostrado carteles reclamando la liberación de Saif y Thiago y se han coreado consignas como 'Vosotros sionistas sois los terroristas', 'Boicot a Israel' o 'No es la tierra prometida, es la tierra palestina'.

En declaraciones a los medios de comunicación, Lander Aurrekoetxea ha explicado que, a pesar del anuncio este mismo sábado de que Israel liberará y expulsará a los dos integrantes de la Global Summud Flotilla, "vamos a empezar la huelga de hambre" a partir de las dos del mediodía en la librería Katakrak de Pamplona. "A pesar de las noticias que ahora mismo estamos leyendo, nos seguimos preocupando y vamos a dar por hecho que la situación no ha cambiado", ha añadido.

Según ha explicado, la huelga de hambre que tiene dos objetivos. Por un lado, protestar por "la detención que se produjo de 177 personas en el contexto de la flotilla a más de 700 millas" de Israel. Algo que ha calificado como "un acto de piratería, un secuestro ilegal de personas que iban a hacer una labor humanitaria a Gaza, abriendo un corredor y rompiendo el bloqueo que Israel actualmente está perpetrando en Gaza". Por otro lado, con esta protesta quieren reclamar "sanciones" por estas detenciones y reclamar la libertad de Saif Abukeshek y Thiago Ávila.

Asimismo, ha indicado que acudirán todos los días a las 12.30 horas a las concentraciones ante la Delegación del Gobierno en Navarra y a "todas las movilizaciones pro-palestinas que se produzcan en los próximos días".

Lander Aurrekoetxea ha resaltado, además, que "hay 9.000 presos palestinos, de los cuales más de 350 son menores de edad. Muchos de ellos no han tenido ningún juicio ni nada por el estilo". "La vulneración de los derechos humanos y del derecho penal internacional es algo que impele a los gobiernos, impele a los estados, y mientras no hagan nada más que símbolos y gestos, nosotros, la sociedad civil, tendremos que seguir haciendo cosas como la flotilla o como las que hacemos en la calle permanentemente, manifestándonos y denunciando la situación".

Por otro lado, han puesto en valor el hecho de que "por primera vez, no fueron interceptados todos los barcos de la Flotilla y que, tras una semana de reorganización, ayer la flotilla reanudó la misión de llegar a Gaza y romper el bloqueo israelí, establecer un corredor humanitario y hacer llegar la ayuda y la asistencia a la población palestina invadida".