Dos profesoras del departamento de Ciencias de la Salud de la UPNA, candidatas a los Premios Nacionales de Enfermería

PAMPLONA, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

La profesora e investigadora del departamento de Ciencias de la Salud de la Universidad Pública de Navarra Cristina García-Vivar y la profesora jubilada del mismo departamento Blanca Marín Fernández están nominadas a los Premios Nacionales de Enfermería, convocados por el Consejo General de Enfermería, que se decidirán por votación popular en próximas fechas.

Puede emitirse el voto a través del sitio web del citado consejo, donde también puede consultarse toda la información relativa a las personas candidatas en las distintas categorías. La profesora e investigadora Cristina García Vivar está nominada en la categoría de investigación y Blanca Marín lo está en la de docencia.

Cristina García-Vivar es profesora titular y subdirectora en el Departamento de Ciencias de la Salud de la UPNA. Ha sido también vicedecana de investigación de la Facultad de Enfermería de la Universidad de Navarra, así como directora de relaciones internacionales del Consejo General de Enfermería, y directora del Observatorio Enfermero del Instituto Español de Investigación en Enfermería. También es asesora en investigación del Colegio de Enfermería de Navarra.

García-Vivar se ha centrado en dos líneas de investigación enfermeras: los cuidados de los largos supervivientes de cáncer y la integración en la atención sanitaria de las familias que conviven con una enfermedad crónica compleja. Ha publicado 106 artículos en revistas científicas, 58 de ellas indexadas en el Journal Citation Report (JCR). Ha participado en 15 proyectos de investigación, de los cuales siete han sido financiados en convocatorias públicas competitivas nacionales.

Durante 10 años ha sido responsable del grupo 'Investigación en el Cuidado de Enfermería' del Instituto de Investigación Sanitaria de Navarra (IdiSNA), y actualmente lo es del grupo 'Inno-CARE: investigación sobre nuevas prácticas innovadoras en enfermería' en la UPNA Además, tiene vinculación continuada con distintos grupos de investigación nacionales e internacionales.

Ha sido la primera española en formar parte de la junta directiva de la Internacional Family Nursing Association (IFNA) y es miembro fundadora y forma parte de la Junta Directiva de la European Centre of Research Excellence- Continuing professional development for Nursing and Midwifery. Integra el consejo editor de 4 revistas internacionales indexadas en el primer cuartil.

Por su parte, Blanca Marín ha dedicado 34 años de su actividad profesional a la docencia, principalmente en la Universidad Pública de Navarra (UPNA), tiempo en el que ha contribuido a formar a más de 3.000 profesionales de la enfermería hasta su jubilación en 2019.

Durante 17 años ha dirigido e impartido docencia en el título de experto universitario en Asistencia Sanitaria de Urgencias, así como en el Máster de Gestión de Cuidados de Enfermería durante diez años y el de Investigación en Ciencias de la Salud.

Ha sido directora de la Escuela Universitaria de Estudios Sanitarios de la misma universidad durante 8 años. Desde este cargo ha contribuido al desarrollo del grado y postgrado en Enfermería. Además, ha formado parte de múltiples comisiones de la UPNA, de su Consejo de Gobierno y del Claustro.

Dentro del ámbito académico, ha asumido varios puestos de gestión universitaria y de la conferencia de decanos de Enfermería. Su prestigio se ha reconocido a nivel internacional.

En el ámbito investigador ha participado en 11 proyectos de investigación financiados competitivos y en dos proyectos internacionales financiados por la Comunidad Europea. Ha publicado 109 artículos en revistas científicas, un libro y 16 capítulos de libros. Fue la creadora del grupo de investigación en enfermería GISE en la UPNA. Ha dirigido 9 tesis doctorales y alcanzó un total de dos sexenios de investigación.