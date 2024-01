Duro enfrentamiento entre UPN y PSN por una declaración sobre víctimas de ETA

PAMPLONA, 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de UPN en el Parlamento de Navarra, Javier Esparza, y el portavoz del PSN, Ramón Alzórriz, han protagonizado este lunes un duro cruce de declaraciones en relación con las víctimas de ETA a raíz de una declaración que ha presentado el PPN en la Junta de Portavoces del Legislativo foral.

El texto propuesto por el PPN, de cuatro puntos, rechazaba "dar apoyo a EH Bildu o a cualquier otra fuerza política que no condene, sin fisuras, el terrorismo de ETA e integre a condenados por delitos de sangre en sus listas, para alcanzar cualquier gobierno" y planteaba apoyar y recordar a "todas las víctimas del terrorismo" y defender "siempre su memoria, dignidad y justicia". Asimismo, condenaba todos los atentados cometidos por la banda terrorista ETA.

Por último, el PPN proponía que "se llegue a acuerdos entre partidos políticos para alcanzar mayorías suficientes para gobernar en las diferentes instituciones y municipios, siempre que dichos acuerdos se hagan entre fuerzas políticas que respeten el Estado de Derecho, que acaten, cumplan y hagan cumplir la Constitución Española como norma fundamental del Estado, que condenen el terrorismo de cualquier origen, y que respalden y apoyen a las víctimas del terrorismo".

En su exposición de motivos, el texto señalaba que "dar el Gobierno de Pamplona, o de cualquier otro municipio o institución de España, a EH Bildu supone respaldar los fines y los medios utilizados por la banda terrorista y su entorno durante décadas e, igualmente, supone una traición a las víctimas del terrorismo, a sus familias y a nuestro propio sistema democrático".

El PSN ha votado en contra de la declaración, que no ha prosperado ya que este tipo de votaciones requieren de unanimidad.

El portavoz socialista, Ramón Alzórriz, ha afirmado que "por desgracia el año empieza como terminó, con la utilización infame de las víctimas del terrorismo de ETA por parte de las derechas". "Cuando alguien trae a este Parlamento, como las derechas y el Partido Popular, una declaración indecente, insultante hacia el Partido Socialista, donde nos acusa de respaldar los fines y los medios utilizados por la banda terrorista ETA, una declaración que nos llama traidores a las víctimas del terrorismo y al propio sistema democrático, los socialistas y las socialistas decimos 'basta ya', no vamos a permitir que se siga utilizando a las víctimas de ETA como estilete político de ataque a nuestro partido".

Alzórriz ha asegurado que "cuando se venga aquí, con claridad y con rotundidad, a condenar el terrorismo de ETA, el Partido Socialista dirá sí a esa condena, como lo hemos hecho siempre; cuando se venga aquí a respaldar a las víctimas del terrorismo de ETA, a respaldar su memoria, la justicia y la reparación, diremos sí, como siempre lo hemos hecho los socialistas y las socialistas, porque también somos víctimas". "Cuando se venga a utilizar a las víctimas y a insultar a nuestro partido, diremos no, sin complejos, se acabó, basta ya de la utilización maliciosa y sucia de las víctimas del terrorismo por parte de la derecha", ha afirmado.

El portavoz socialista ha manifestado que él hace "encuestas en la calle, me paseo por las calles, por los diferentes barrios y hablo con la gente y la gente me habla, como portavoz del Partido Socialista, y la gente está muy cansada de la utilización que se hace de las víctimas del terrorismo, muy cansada de sacar el comodín de ETA después de que se les derrotó hace más de 12 años". "La gente está cansada de esa utilización y la gente está esperanzada en que la política y los políticos hagamos propuestas para mejorar sus vidas, para mejorar los servicios públicos, para mejorar el empleo, para mejorar la vivienda", ha dicho.

El portavoz de UPN, Javier Esparza, ha pedido a Alzórriz "menos gritos y más decencia" y ha añadido que "le felicitarán por la calle, sí, los amigos de los terroristas de ETA". Esparza ha afirmado que "el Partido Socialista de Navarra es un partido que está dirigido por un grupo de farsantes y ahora, además, pretenden ir de víctimas". Asimismo, ha planteado que el PSN ha apoyado en otras ocasiones declaraciones que contenían exposiciones de motivos con las que "se podría estar más o menos de acuerdo" y ha señalado que lo relevante era el contenido de los cuatro puntos de la declaración.

El portavoz regionalista ha criticado que el PSN traslade la idea de que UPN quiere "el conflicto" mientras los socialistas y EH Bildu abogan por "la participación de toda la sociedad, la paz y el amor". "Creo que afortunadamente ya no les cree nadie en esta tierra", ha señalado.

Además, Javier Esparza ha afirmado que, aunque el PSN traslade que quiere "acordar", "solo acuerdan entre ellos". "Han excluido al 40% de la sociedad navarra, han levantado un muro, cada vez que UPN ha tendido la mano nos la han rechazado, cada vez que han tenido ocasión nos han escupido, cada vez que cogen un micrófono nos faltan al respeto y nos insultan, son incapaces de respetarnos", ha señalado.

Esparza ha añadido que "EH Bildu no es un partido progresista, son independentistas que han apoyado la violencia de ETA, que siguen apoyando a los terrorista de ETA, de progresistas tienen muy poco, se dedican cada vez que tienen ocasión, en la misma estrategia que el Partido Socialista, porque van de la mano, a insultar a UPN y ahora a aplaudir a los socialistas".

Por ello, UPN preguntará en el pleno del Parlamento de Navarra a la presidenta María Chivite "en qué contribuye la moción de censura a la convivencia y progreso de esta tierra, porque hasta ahora la presidenta ha estado escondida debajo de la mesa, no ha querido hablar del tema principal desde el punto de vista político en seis meses, no tiene opinión". Sin embargo, ha considerado que Chivite "se mancha y mucho" con la moción de censura y "no va a poder blanquearse". "La decisión que ha tomado ensucia en lo político y en lo personal a María Chivite, porque esto es un antes y un después", ha asegurado.

La parlamentaria del PPN Irene Royo ha criticado "la indignante cesión a Bildu del Ayuntamiento de Pamplona por parte del Partido Socialista" y por ello los 'populares' preguntarán también al Gobierno en el pleno del Parlamento sobre el "pacto oculto que el Partido Socialista tiene con Bildu".

El PP planteará si "afecta este pacto a la paralización del tren de alta velocidad". "¿Afecta este pacto a la paralización del Canal de Navarra? ¿Afecta este pacto al Amejoramiento del Fuero? ¿Afecta este pacto a las medidas radicales en materia fiscal que ha adoptado el Gobierno de Navarra? Somos la Comunidad que más está pagando impuestos de toda España", ha criticado.

En contra de la declaración presentada por el PPN se ha pronunciado el parlamentario de Contigo Zurekin Miguel Gutiérrez, que ha señalado que "esperábamos que algunos partidos hicieran propósito de enmienda". "Sin embargo, vista la declaración institucional parece que no va a ser así", ha lamentado, para afirmar que el contenido de la exposición de motivos es decir "en otras palabras que a aquellos partidos o aquellos grupos que aprobamos la moción de censura de Pamplona nos consideran defensores del asesinato y de la violencia terrorista". "Es absolutamente inaceptable. Es bien conocido el compromiso de nuestro grupo por la paz, por los derechos humanos y por la convivencia en Navarra. Y, además, el Partido Popular también lo sabe", ha asegurado.

Por ello, Gutiérrez ha considerado que "esto solo supone una estrategia de añadir más crispación a la sociedad navarra, que es todo lo contrario de lo que esperábamos para el inicio de este 2024 y para la dignificación de las instituciones, que en definitiva deben suponer un reflejo de convivencia para toda la sociedad, y sin embargo parece que a veces el interés es todo lo contrario".