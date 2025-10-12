Echeverría acusa a UPN de "utilización política" de las incidencias de las pulseras para víctimas de violencia de género

PAMPLONA 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno en Navarra, Alicia Echeverría, ha acusado a UPN de hacer una "utilización política" de las incidencias del sistema Cometa -las pulseras para protección de víctimas de violencia de género- y de usar a las víctimas "como arma arrojadiza contra los gobiernos".

Así lo ha criticado, en declaraciones a los medios de comunicación, después de que UPN mostrase este sábado su "indignación" con las incidencias de estos dispositivos y acusase al Gobierno de Navarra de "ocultación" y "oscurantismo".

Para Echeverría, "estremece" e "indigna" que "haya una utilización política de este tema que es tan sensible y, sobre todo, tan delicado para las víctimas". "Que se utilice a las víctimas de la violencia de género como un arma arrojadiza contra los gobiernos me parece una absoluta irresponsabilidad", ha reprochado. "En democracia la crítica es necesaria y es sana, pero desde luego hay que hacerla con más rigor, más responsabilidad y con menos dolor", ha remarcado.

Ha afirmado que las incidencias del sistema Cometa "ya no es nuevo" y ha recordado que "el Ministerio de Igualdad ha reconocido abiertamente que esas incidencias existen, ha abierto una investigación interna para saber realmente lo que ha pasado y poder sacar conclusiones y si es preciso, dirimir responsabilidades".

Así, ha considerado que "mientras la investigación esté abierta y no haya unas conclusiones, debemos ser prudentes". Y ha remarcado que "los mensajes que mandemos a la ciudadanía, sobre todo a las víctimas, tienen que ser mensajes de seguridad basados en hechos ciertos y no en especulaciones".

La delegada del Gobierno ha asegurado que el sistema Cometa "es un sistema seguro" y ha subrayado que "el 88% de sus usuarias creen que es eficaz". "Sin minimizar los efectos que una incidencia técnica tiene en una víctima, hay que decir que las incidencias técnicas no suponen desprotección en las víctimas porque, sobre todo, están los cuerpos y fuerzas de seguridad siempre a la orden de proteger a estas mujeres", ha señalado.

Ha explicado que el sistema Cometa "recibe 30 millones de geoposicionamientos diarios, lo que supone que es un sistema con enorme actividad y de enorme complejidad". A pesar de ello, "es un sistema seguro y es un sistema que protege", ha insistido.

"Las mujeres lo que necesitan es tranquilidad, seguridad, fuera bulos, fuera ruido. Creo que el Ministerio ha hecho un trabajo muy discreto" para "preservar la seguridad y la tranquilidad de las víctimas", ha concluido.

PASARELA A LA POLICÍA FORAL

Preguntada por el número de agentes de la Guardia Civil de Tráfico que va a optar por la pasarela para entrar a formar parte de la Policía Foral, Echeverría ha indicado que "todavía en ese punto no estamos".

"Hay que pensar que la transferencia se va a llevar a un documento que tiene sus complejidades jurídicas y que no es sencillo y va más allá de si van a ser 50 o 100 guardias civiles", ha explicado.

"No sabemos exactamente el número porque hasta que no se definan bien las condiciones y haya una seguridad jurídica de las condiciones que se les va a dar", los guardias civiles "no van a poder saber y nosotros no vamos a poder conocer el número", ha apuntado.