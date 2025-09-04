Eclipse lunar el 7 de septiembre de 2025: a qué hora se podrá ver en Navarra

PAMPLONA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El eclipse total de luna del próximo domingo 7 de septiembre será visible desde gran parte del mundo y en España podrá verse como total, excepto en las zonas más occidentales de Galicia y en las Islas Canarias, donde el orto lunar se producirá inmediatamente después del final de la totalidad.

En Pamplona, el eclipse total comenzará a las 19.31 horas y finalizará a las 20.53. Y el parcial dará inicio a las 18.27 horas y terminará a las 21.56. La magnitud del eclipse será de 1,36. Según recoge el Instituto Geográfico Nacional (IGN), la luna sale en la capital navarra a las 20.28 horas y se pone a las 7.02.

La observación del eclipse se puede realizar a simple vista y no entraña ningún peligro ni requiere ningún tipo de instrumentación especial, según ha informado el IGN.

En el extremo más occidental de Galicia y las Islas Canarias, el eclipse total finalizará antes de la salida de la Luna siendo sólo visible el final de la fase parcial, mientras que en el resto de la península, Islas Baleares, Ceuta y Melilla la Luna saldrá totalmente eclipsada, por lo que se verá el final de la fase total, pero no el comienzo.

Durante el eclipse total, la Luna no estará completamente oscura, sino que tomará un tono rojizo, eso se debe a parte de la luz solar que es desviada por la atmósfera terrestre.

EL TIEMPO EN PAMPLONA

La Agencia Estatal de Meteorología en Navarra prevé para la segunda parte del domingo, día 7, en Pamplona una probabilidad del 60 por ciento de lluvia, con temperaturas que oscilarán entre 18 y 30 grados durante la jornada.