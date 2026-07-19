El eclipse solar desde un punto de vista metafórico y el bienestar colectivo, cursos de verano de la UPNA en agosto

Campus de la UPNA. - UPNA

PAMPLONA 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Pública de Navarra (UPNA) ofrece dos cursos de verano en el mes de agosto. El primero de ellos, con carácter gratuito, se desarrollará en Ujué entre los días 7 y 9 de agosto, bajo el título 'Eclipsadas y eclipsados', y analizará cómo la cotidianeidad enmascara retos obvios, que quedan eclipsados en el día a día. El segundo de ellos, que tendrá lugar entre los días 24 y 28 de agosto, en Pamplona y en Irurre bajo el título 'Cultivando las artes de la vida. Ecologías del bienestar'.

El curso en Ujué, realizado en colaboración con Jakiunde, comprenderá no solo charlas, sino también actividades culturales (actuaciones musicales, una exposición o una visita guiada por el patrimonio de Ujué, entre otras). Abordará los siguientes temas: lenguas eclipsadas, enfermedad silenciosa, mujeres eclipsadas y la cultura de la cancelación. Cuenta con el patrocinio del Gobierno de Navarra y el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, así como la colaboración del Ayuntamiento de Ujué y la Parroquia de la iglesia-fortaleza Santa María de Ujué.

Por su parte, el segundo de los cursos, financiado por el Ayuntamiento de Guesálaz, tratará, a través de distintos talleres y actividades, de cómo la escucha, la experimentación cotidiana y la creatividad operan como prácticas sociales que desafían la lógica de la aceleración y la instrumentalización de la existencia. "En la medida en que generan experiencias de resonancia, posibilitan vínculos, tanto humanos como no humanos, reconfigurando las formas de vida, sentido y orientación en los procesos de cambio", se afirma desde la organización de este monográfico.