Eduardo Santos (Podemos) defiende que "no se puede dejar a cuatro tránsfugas dominar un grupo parlamentario"

Publicado 21/12/2018 10:14:50 CET

Afirma que "le corresponde al propio Parlamento, a la Mesa" interpretar el reglamento en "una situación tan surrealista"

PAMPLONA, 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Podemos Navarra, Eduardo Santos, ha afirmado que tras la expulsión de Ainhoa Aznárez, Mikel Buil y Tere Sáez del grupo parlamentario de Podemos-Orain Bai se ha abierto "una situación de crisis institucional" y ha defendido que "no se puede dejar a cuatro tránsfugas dominar un grupo parlamentario".

"Es una situación de crisis institucional en la cual no nos corresponde sólo a Podemos hacer un planteamiento, desde luego nosotros lo tenemos, tenemos un planteamiento ético y político en el cual creemos que no se puede dejar a cuatro personas tránsfugas dominar un grupo parlamentario y a partir de ahí generar una crisis que puede derivar incluso en el cambio de presidencia del Parlamento", ha expuesto Santos en una entrevista a la Cadena Ser, recogida por Europa Press.

Para el líder de la formación morada en Navarra, "le corresponde al propio Parlamento, a la Mesa" resolver la situación generada tras la decisión de los cuatro parlamentarios que se autodenominan Orain Bai y ha afirmado que es la Cámara la que debe "saber cómo interpreta el reglamento en una situación tan surrealista y descabellada".

Preguntado por si Podemos siente el apoyo de los socios de Gobierno en esta situación, Santos ha contestado que "no es una cuestión de apoyo o no de los socios", sino que "cada uno tiene que tener clara cuál es su responsabilidad institucional en un momento y eso significa llamar a las cosas por su nombre".

"Si seguimos hablando de parlamentarios críticos y blanqueando una situación que desde luego es surrealista e insostenible, no tendremos un diagnóstico claro y no llegaremos a una solución clara", ha sostenido el secretario general de Podemos Navarra, para quien "no es una cuestión de apoyo o no a Podemos, sino de apoyo o no a la democracia".

Además, Eduardo Santos ha lamentado que la noticia debía haber sido "la aprobación del presupuesto por cuatro fuerzas que eran beneficiosos para Navarra" y "no que se haya metido un escrito por parte de una persona para solicitar la expulsión de otras tres de un grupo parlamentario que él mismo decía que debía mantenerse unido".

Por último, sobre la pérdida de la Presidencia del Parlamento foral de Ainhoa Aznárez, dado que pasaría a ser parlamentaria no adscrita, ha defendido que "ha sido y es una magnífica presidenta del Parlamento" y ha destacado que "ha desarrollado su labor abriendo el Parlamento a la ciudadanía". "Ha estado en todas partes, no imaginaríamos que podamos tener otro candidato a presidir el Parlamento, tampoco nos ponemos en esa situación", ha zanjado.