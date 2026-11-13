Educación activa una web propia ante las 'curis' para que los centros actúen frente a ellas

PAMPLONA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El departamento de Educación del Gobierno de Navarra ha anunciado este viernes la puesta a disposición de toda la comunidad educativa de una página web con recursos e información sobre las conocidas como 'curis', cuentas, habituales en Tik Tok y otras redes sociales, creadas inicialmente por el alumnado de forma anónima para recrear escenas cotidianas del centro a partir de dibujos, ilustraciones o cómics, y que en los últimos tiempos han devenido en un instrumento de burla, ofensa a las personas e incluso acoso y ciberacoso.

La web aportará a las direcciones de los centros, al profesorado, personal de servicios y a las familias y al propio alumnado la información y recomendaciones necesarias para conocer y vigilar la difusión de estas cuentas y también para actuar ante posibles casos de utilización de las mismas con objetivos que excedan el ámbito de la broma o la ironía y se adentren en el terreno de la humillación y el insulto al profesorado o al alumnado, según ha informado el Gobierno de Navarra en una nota.

Educación ha remitido a todos los centros unas recomendaciones de actuación ante cuentas 'curis' o similares para que puedan valorar el tipo de intervención ante usos inadecuados o delictivos de las mismas relacionadas con los propios centros educativos o la comunidad educativa. El departamento comunica que cualquier miembro de la comunidad educativa que considere que se ha podido producir un uso inadecuado o delictivo con una cuenta 'curi' lo debe poner en conocimiento del equipo directivo del centro. Informa a los equipos directivos de que cuando tengan conocimiento de una situación de este tipo deben recopilar las pruebas (conservar las capturas, enlaces, usuarios, etcétera) y recabar la información complementaria posible.

Si se estimase que el contenido de esa o esas cuentas vulnera la dignidad, el honor, la intimidad o el derecho de imagen de cualquier persona de la comunidad educativa, Educación indica que se debe informar a las personas afectadas y a sus familias en caso de ser menores de edad, prestando especial atención a su protección e investigar la autoría de las cuentas, aplicando en su caso la vigente normativa de convivencia (Decreto Foral 47/2010, de 23 de agosto).

Priorizando la reparación y el aprendizaje como actuaciones fundamentales ante tales casos, Educación indica que si las cuentas generan situaciones de gravedad, o las víctimas así lo estiman, las direcciones de los centros deben denunciar el contenido a través del canal prioritario de la Agenda Española de Protección de Datos, denunciar el perfil ante la propia red social solicitando a Tik-Tok, Instagram, Snapchat o la plataforma que corresponda la retirada de esos contenidos y, finalmente, denunciarlo también a la Brigada de Delitos Informáticos de Policía Foral o ante cualquier fuerza o cuerpo de seguridad. Ante una situación de este tipo, los centros están obligados a comunicarlo al propio departamento y a la Inspección educativa.

El departamento de Educación indica a las direcciones de los centros educativos que es especialmente importante poner en conocimiento de las familias la responsabilidad legal que tienen sobre sus hijos e hijas y sus actuaciones y trabajar con ellos la conciencia crítica para no ser partícipes de ese daño y no mantener un silencio cómplice si se conoce la existencia de estas situaciones.

Educación pide a las familias no seguir, compartir ni comentar estos perfiles con contenidos inadecuados para no amplificar su alcance, no reenviar capturas por grupos de mensajería o redes sociales y, si existen pruebas, guardarlas con fecha y nombre del perfil y entregárselas al centro.